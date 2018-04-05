SBL》並非爆冷淘汰衛冕軍！許晉哲：認知不同

2018年04月05日 21:59 中時電子報 黃及人

富邦總教練許晉哲認為，淘汰上季冠軍達欣並不能算是爆冷。(中華籃協提供)

富邦勇士從1勝2敗劣勢連贏2場逆轉晉級，更淘汰上季冠軍達欣，或多或少被外界評為「爆冷」，不過富邦總教練許晉哲並不這樣認為，「這只是大家認知不同，我一直認為我們從例行賽第5輪開始，就往正面發展而去！」

「其實打到例行賽第5輪，我們始終保持勝多輸少，表示全隊狀態正往上走，」許晉哲說，「我們壓抑好幾場的外線火力，也終於解放了，很感謝達欣這個可敬的對手，也感謝張宗憲、林書緯兩名球員確實照著比賽計畫執行。」

許晉哲甚至自爆，為了提升球員投籃自信，他還特別設計了不管投進或是沒進的手勢，試著去鼓勵球員外線信心，光看富邦6日三分命中率高達4成86(23投11中)，確實出現成效，不過許總賽後堅持不肯透露到底是怎樣手勢。

至於下一輪的對手裕隆，許晉哲強調，直到賽後都還沒開始想過怎麼對付他們，畢竟當前最重要的，還是趕緊解決7日的住宿問題，「我們先訂到彰化的飯店再說吧，到現在我們都還沒訂好房間，這是我們最迫切的問題。」

5日貢獻14分、7籃板及5助攻的張宗憲表示，自己過去無論在中國CBA或是菲律賓PBA，從來沒有嘗過打季後賽滋味，如今終於能打季後賽次輪，讓他格外想要掌握這次機會，「現在我們不想太多，快樂打球就好！」

林書緯延續前役火燙手感，三分球投9中4，攻下全隊最高18分，另有5助攻、3籃板、2抄截，「今晚我們全隊團結一致，才有辦法拿下這場關鍵勝利，這是我第3次打季後賽，希望我能用更積極的態度面對下一輪。」

(中時電子報)