狄鶯救子》獨／孫鵬2棟房仍貸款中

孫鵬和狄鶯的北投房子。（蕭雅玲攝）

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名為「孫先生」的北投房子在網站求售。（翻攝自591房屋交易網站）
名為「孫先生」的內湖房子在網站求售。（翻攝自591房屋交易網站）
狄鶯和孫鵬一心救子。（取自臉書）

孫鵬和狄鶯兒子孫安佐在美涉恐攻被捕，夫婦倆已聘請2名辯護律師救兒子。外界初步估算夫婦倆赴美打這場官司，恐將花費9000萬台幣天價，「591房屋交易網站」5日出現屋主「孫先生」出售北投進賢路透天厝與內湖獨棟房屋，分別開價8600萬元、4860萬元，合計1億3460萬元，因此被聯想是孫鵬。

據交易網站資訊顯示，北投透天厝約93坪，7房3廳5衛4陽台，屋齡30年，開價8600萬，內湖房子位於金湖路皇家山莊社區3房2廳2衛，不含車位共32多坪，開價4860萬。

孫鵬除了北投自住別墅，在台北市有9間套房，每月房租收入約10多萬，夫婦倆在日本山梨縣也有房產。「591房屋交易網站」出現北投和內湖房要拋售，網站顯示「孫先生」的手機號打過去卻關機狀態，今中午這2件售屋資訊也突然火速下架。

孫鵬友人對媒體表示，孫鵬夫婦當初為兒子搬到北投薇閣中學旁，兒子出國念書，夫妻倆覺得住透天厝太大所以想換屋，內湖房本來就是買來投資置產，脫手很正常，孫鵬曾短暫做過房仲業務，因而熟知中古屋買賣操作。

但孫鵬友人提「內湖房本來就是買來投資置產，脫手很正常」的說法可能要被打臉，曾向孫鵬租賃內湖房的前房客指出多年前跟孫鵬租房，月租約4、5萬，孫當時說內湖房很珍貴、不會賣，沒想到現在卻要脫手。

據查，孫鵬的北投和內湖房是4月初放在交易網站上，兩棟房仍貸款中，推估時間點，正是夫婦倆在美準備幫兒子打官司。房仲業者表示，孫鵬的開價可能合理，但現在房市不佳，即使求售也不可能賣到開價的8600萬和4800萬，尤其孫在這個急用錢的時機點拋售，買方一定趁機砍價；對於孫鵬突然把房屋出售資訊下架，推斷是孫鵬沒料到受媒體關注。

(中時)

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