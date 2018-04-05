吳秀波當《軍師》遭太座回嗆

2018年04月05日 22:20 中時 洪秀瑛

吳秀波劇中忍受老婆發怒。（緯來提供）

吳秀波很享受當演員。（緯來提供）

吳秀波劇中忍受老婆劉濤發怒。（緯來提供）

吳秀波劇中能屈能伸。（緯來提供）

吳秀波是為了當演員才去當監製的！不同於以往演員的身分，這次吳秀波親自擔任監製，處理片場一切大小事，他說常常電話接不完，還得調停現場糾紛。為了讓女性觀眾也看得下去，甚至還請女編劇把劇本修改成男女通吃，為了這齣戲可說是費盡心思。

吳秀波說，兩年前籌拍《軍師聯盟》，光劇本就寫了四年，知道要寫司馬懿的故事後，他看了《三國演義》再看《三國志》，查了王宮權貴對司馬懿的品評，編劇寫出來後，第一個版本雖符合史實但卻毫無戲趣，第二個版本完成男性對三國的認知，但他給太太看了之後，太太回嗆他：「這什麼玩意？」後來再換個女編劇寫，寫到最後女生也覺得好看才通過。

拍攝過程333天也讓吳秀波吃盡苦頭，因為這次他不只有演員的身分，還擔綱監製。他說，常蹲在商店門口接電話處理劇組的事情；他常被告知，預算已經超了怎麼辦？誰誰誰的合約到期了經紀人不給拍；還有人跟他說，在這個劇組如果再見到誰，他就不幹了，不是他走就是我走！每天處理這些大小事，他給自己訂下一個要求就是不發怒、不發火，時刻抱持愉悅與平靜的心情來處理。

吳秀波說，自己唯一的樂趣就是演戲，他拍戲就是為了忘憂，所以即使拍攝過程很艱難，但如果我自己再不做自己愛的戲的話，連忘憂的機會可能都沒有了，所以別說是一年即使是十年他也要拍出他要的戲。

吳秀波透露，籌備的時候還得先確定方向性，當時想的是要讓遊戲公司買，為了讓遊戲公司買下來，所以取為《軍師聯盟》，加上取這個名字可以尊重所有的演員，例如李晨問他要演什麼戲？若他說劇名是《司馬懿》，再問飾演哪個角色，他就接不下去，但《軍師聯盟》就可以跟李晨說「演的是曹丕」。

緯來戲劇台將於6日晚間10點起，週一至週五晚間9至11點推出吳秀波、李晨、劉濤、于和偉主演的《軍師聯盟》。

(中時)