鍾瑶被起底拍戲怪癖 女神形象破功沒在怕

2018年04月05日 22:34 中時 洪秀瑛

鍾瑶（左起）、朱芷瑩、潘慧如。（三立提供）

潘慧如（左起）、鍾瑶、朱芷瑩。（三立提供）

三立、東森週五華劇《姊的時代》劇情進入高潮，主要演員也陸續殺青，除了即將前往北極圈度假的潘慧如，鍾瑶與朱芷瑩也安排了度假行程，好好沉澱與告別在劇中所扮演的角色。

鍾瑶、潘慧如與朱芷瑩在戲中扮演在同一家公司工作的好閨蜜，現實生活裡，原本毫無交集的三人也因為這齣戲成為好姊妹。鍾瑶說：「我們的個性是完美的鐵三角，缺一不可。」不僅主要演員私交、默契好，就連劇組拍攝氛圍都愉快，堪稱是感情最好的劇組。

鍾瑶已經和潘慧如與朱芷瑩相約殺青後要經常輪流去對方家吃飯喝酒，但這就苦了朱芷瑩，因為酒量最差的她，笑說：「連我自己都受不了我的酒量！」朱芷瑩說拍戲時發生太多有趣的事，尤其是鍾瑶看似正經八百，但經常跟小男孩一樣幼稚到讓大家笑翻，開口閉口就是大便，甚至還在潘慧如生日當天送上大便造型生日蛋糕，朱芷瑩也被鍾瑶的隨興感染，搞笑說：「她可能很怕便秘，所以要一直呼喚大便快來！」果真日前鍾瑶就心想事成收到粉絲送來的大便造型甜點。

鍾瑶也不甘示弱起底朱芷瑩與潘慧如，說朱芷瑩常為小事龜毛，但完全不討人厭，每次都很可愛又好笑，而潘慧如看似是有潔癖的完美女神，卻會說出：「我剛放了一個屁很臭喔！」讓大家完全傻眼，朱芷瑩也說覺得潘慧如其實很會吃也很愛吃，但永遠不會胖錯地方，真的很讓人羨慕。

(中時)