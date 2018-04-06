寫真女王下海 高橋翔子降臨AV界成「救世主」

2018年04月06日 00:01 中時電子報 吳品瑤

提到近年的AV圈，不可忽視的除了美少女偶像出身的三上悠亞外，還有締造「AV OPEN七冠王」傳奇紀錄的暗黑女神高橋翔子，她自出道第一年便長期獨霸DMM銷售榜單，在2017年更史無前例拿下DMM成人大賞的「最優秀新人賞」、「郵購最佳作品賞」、「網路發行最佳作品賞」及「租借最佳作品賞」等四項大獎，堪稱暗黑圈的超級怪物新人，而她的輝煌成績，來自於自身的實力與吸引人的過去。

高橋翔子注定成功的AV出道，有著超強大的關鍵因素，那就是她並非一塊被片商發掘的璞玉，在朝著制霸謎片界這個遠大目標邁進之前，她已經在另一個領域登上頂點，高橋翔子乃是寫真界是響噹噹的人物，是日本「寫真四天后」之一，她持續推出寫真作品，還頻繁地登上雜誌、電視等媒體，在日本是擁有全國性知名度的藝人，照理說正當紅的她，根本不可能被勸進下海拍謎片，高橋翔子乃因爆出醜聞而轉換跑道，不過無損她的「救世主」威能，觀眾對她的期待可謂不減反增，超級新星就此誕生。

高橋翔子拍寫真時期，其美顏與G罩杯美乳已是正字標記，到了AV界脫光光後，自然很難不被認出，因此從入行第一步開始，她便自帶高話題性，條件格外雄厚，不被關注都難，而她的敬業精神同樣發揮在新職場，沒讓粉絲失望，展露優異外型條件的同時，也火力全開展現「能幹」的一面，即便是超知名藝人出身，首部AV作品就是玩真的，誠意滿滿讓人直呼驚喜，也難怪片商要在封底寫下「感謝妳高橋，AV界救世主」，且高橋翔子對外也相當誠實敢言，轉職之路大成功不難預料，甚至如三上悠亞一般，「逆襲」紅回演藝圈，如今已是可以「外銷出國」的超高等級暗黑女神，甚至開始發揮其他專長，帶團來台開唱呢！

姓名：高橋翔子

日文：高橋しょう子

拼音：Takahashi Shouko

出生地：日本愛知縣

身高：161cm

三圍：34 - 23 - 34 G罩杯

出道年份：2016

所屬片商：MOODYZ

演出作品：

「禁欲爆発焦らされオーガズム 高橋しょう子」

「止まらない唾液交換と濃密ベロチュウ 高橋しょう子」

「高橋しょう子と一泊二日温泉に行きませんか？」

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(中時電子報)