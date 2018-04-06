一生交往女友無數 揭李敖風流背後...為情自殺3次內幕

與胡因夢僅3個多月的婚姻，是李敖最轟動的一段情史。(本報系資料照)

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中時電子報

作家李敖上月18號不敵腦瘤病逝，享壽83歲，他在文學方面成就驚人，曾自豪是「世界第一禁書作家」，感情世界也精采，一生交往女友不計其數，與台灣第一美人胡因夢結婚3個多月又閃電離婚，離婚後兩人多次隔空對槓，是他最轟動的一段情史。

李敖風流成性，曾不諱言大談喜歡女人的標準「瘦、高、白、秀、幼」，為他帶來爭議。胡因夢曾這樣評論李敖：「我認為李敖在初戀時受到的創傷嚴重地影響了他日後對待女人的態度。」

李敖生前多次讚美莫文蔚，視莫文蔚為女神。(本報系資料照)

原來胡因夢曾在李敖抽屜中發現一本舊筆記本，內容像是一個感情受過重創並被女友拋棄，所發出的仇視女性言論，最後詢問李敖友人，胡因夢才得知李敖曾為初戀女友的離去，吃安眠藥自殺3次。

這位影響李敖甚鉅的初戀女友，就是他高中時在路上偶然遇到的女學生羅君若。李敖形容羅君若的第一印象「清純無比，眼睛不大，但在含情之中」，兩人後來情投意合，開始熱戀，但這段感情卻遭到女方父母極力反對，原因就是一個「窮」字，最後女方不敵家人壓力，只能分手。

李敖過去接受中視《改變的起點》訪問，如此形容這段初戀，「當那個愛情結束的時候，人就很痛苦，一個女朋友離開了，我鼓勵自己拚命寫日記，一點用都沒有。寫日記有效，日記一闔起來，第二天一睡醒完全失控，自己失控了。日記勉勵自己沒有用的，因為太消極了，唯一不想她什麼原因呢？有另外一個女朋友才可以。」

「（感情）專一是錯誤的，沒有必要，因為專一是雙方都拉不開、分不開，變得很緊很難過。」所以李敖才會寫下這首詩《只愛一點點》，「不愛那麼多，只愛一點點，別人的愛情像海深，我的愛情淺…」，永遠只愛一點點。

(中時電子報)

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