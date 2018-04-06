民進黨執政民怨四起 網：小英這一項大贏阿扁

2018年04月06日 07:00 中時電子報 謝雅柔

蔡政府執政以來，推出的政策包括一例一休、年金改革、前瞻計畫、新南向政策等，皆引來諸多民怨。有網友問及，「阿扁跟蔡英文誰比較有實力?」吸引許多網友討論，有些網友認為，若比外交，「扁應該輸遠了」、「外交蔡強很多」。

台灣民意基金會上月公布最新民調指出，民眾對於總統蔡英文職務的不贊同率是47.1%，贊同率是33.5%，兩者差距13.6%。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，所謂「執政困境」的操作性定義是「總統職務表現的不贊同率超過贊同率」，不贊同率高於贊同率，表示執政困境越大。以2018年3 月來說，蔡英文總統職務的不贊同率是47.1%，贊同率是33.5%，兩者差距 13.6%，意味著一個顯著的執政困境已經存在。

有網友在PTT問及，很多綠民討厭阿扁討厭到骨，但他說阿扁的政績是無庸置疑的，「那各位覺得阿扁跟蔡英文哪個比較有能力治國?」

網友則回文表示「的確比起來阿扁時代沒有崩，但那幾年應該是很重要的打底時機，但扁政府卻什麼都沒做，這樣比起來有算好嗎」、「蔡英文麻煩的地方是，他要做的事需要一點時間，但臺灣現在整體的底很差，恐怕人民不會給他足夠時間去做」、「應該說蔡英文是屬於棉裡針類型 檯面下的動作你不一定看得到，等到某件事達成後 你才看懂她在幹嘛」、「內政我不想現在評論，但是外交扁應該輸遠了」、「阿扁領導力、組織力、行銷力、口才論述遠勝蔡英文」、「外交蔡強很多」、「阿扁是想玩政治的人必學的教材，直到今天他還在玩」、「蔡英文較強」。

(中時電子報)