力抗揮霍舅爭產！孝孫成功守住阿嬤千萬老本

力抗揮霍舅舅爭遺產，孝順外孫女成功守住失智阿嬤千萬老本。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

桃園楊姓老婦領養一對子女，她在多年前失智，外孫女擔起照顧責任，法院裁定當孝孫阿嬤監護人。外孫女4年多前向法院聲請處分阿嬤名下土地獲得許可，賣得3700萬元後，存進楊婦帳戶當作安養費，但楊婦養子懷疑姐姐和外甥女處理財產不清楚，向法院聲請改定監護人。

據判決書，養子去年7月主張，楊婦所賣土地價格為3700餘萬元，實際存進帳戶僅有2600餘萬元，中間有1000多萬元差距，懷疑外甥女帳戶處理不清。桃園地院法官審理時，外孫女否認陳報不實，供稱拿到款項後舅舅先借了200萬元，加上稅款、阿嬤多年前出售其它土地的訴訟費，總支出超過500萬元。

外孫女指出，阿嬤近年住在養護中心安養，每月需支付5萬多元看護費及其他醫療費用，這筆錢從楊婦戶頭中3700多萬元支出。外孫女反控舅舅揮霍成性，花鉅額結過多次婚，最終都以離婚收場，質疑舅舅對失智嬤不聞不問，只有在缺錢花用時才跳出來當監護人。

社工評估養子生活狀況，發現他過去理財狀況不佳，錢財皆遭其子和前妻騙走，而且從未探視楊姓婦人。桃園地院審理，老婦名下還有3000萬元存款，顯示外孫女未任意動用該筆金額，另外養女和外孫女皆有定期照顧楊婦，法官認為由外孫女照顧婦人沒有疑慮，無須更換監護人，駁回養子聲請。

(中時電子報)

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