遭教授逼叫「爸爸」、當奴才 碩士生跳樓輕生求解脫

2018年04月06日 00:04 中時電子報 張國欽

中國大陸武漢理工大學發生一起疑教授「逼死」學生事件！就讀該校3年級碩士生陶姓同學，今年三月間在校內宿舍跳樓身亡，但警方因排除他殺不予立案調查。陶同學胞姊近日在微博發帖控訴，其弟長期被王姓導師逼叫：「爸爸」，每天按摩、使喚，因不堪遭壓迫才跳樓輕生。

輕生碩士生常被教授使喚買午餐、找眼鏡。（圖／翻攝輕生碩士生姊姊微博）

陶姊指出，其弟3月26日跳樓前夕曾打電話給媽媽說：「頭脹，喘不過氣，腦子一直在思考問題，睡不著 」。陶母本想馬上去學校找兒子，但陶回說：「明早再說。」，在武漢工作的陶母，事發當日天剛亮就趕去武漢理工大學與兒子一起吃早餐，吃完返回宿舍路上，陶跟母親說：「我覺得我要崩潰了，我不知道怎麼擺脫王老師」。雖然陶母勸兒子忍下來，但陶回答：「媽，我的心情你不明白」，隨隨跑到5層樓宿舍頂樓躍下身亡。

經查，陶大一時的班主任是王攀，據同學回憶，陶很受老師喜歡，因為他學習好，老實，人品好，成了第1批被選入王攀C&D實驗室的本科生，但陶2014年末申請保送華中科技大學研究生被錄取，但王攀以優先推薦赴美就讀博士承諾，讓陶留在了武漢理工大學，但陶2016年10月向學姐諮詢如何申請國家獎學金，王攀知道後大怒，並以「叛逃」形容。

惟陶沒有聽從王攀安排，堅持申請出國，且聯繫幾所國外院校導師，其中1人曾是王攀的學生，這位導師曾向王攀說：「我大概不會接收，除非您同意」。

後來陶暫時放棄出國就讀博士計劃，打算先工作1年，但隨後數月，王攀仍會讓陶做事，而且將他當樸人使喚，3月22日中午叫陶幫他買午餐，還批評了他的禮儀，讓陶在家族群組裡抱怨：「受不了了，送飯還要鞠躬致歉」。

過了4天，陶在宿舍頂樓跳樓自殺，家人事後在他的筆電發現了許多聊天截圖，其中不少內容是王攀吩咐陶做事，甚至多次要求喊他：「爸爸」。有同學受訪時說，王攀運動後會叫學生幫他按摩，陶幾乎每天晚上都要去，更家讓其家人確定這是一起導師施壓的自殺案件。

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