大明星成名代價！迪麗熱巴4年沒休息 他蒼老駝背站不直

2018年04月06日 00:01 中時電子報 黃詩淳

大陸新生代女星迪麗熱巴，因演出電視劇《三生三世十里桃花》人氣暴漲。後來參加當紅陸綜《奔跑吧兄弟》，不做作傻大姐個性，再度圈粉無數，成為新生代人氣最旺的女星之一，不過日前她被另一名女星婁藝瀟爆料，爆紅的秘辛是，出道4年間不停工作，毫無休息換來的，讓她無法接受，直言「那樣的生活我寧願去死」，五話一出讓粉絲相當心疼，其實演藝圈也有不少明星成名後，隨之而來的代價也不小。

李連杰因病，看起來比實際年齡蒼老。(圖／翻攝自微博)

「功夫皇帝」李連杰，年輕時搏命拍攝武打片，導致身上留下不少舊傷，還持有大陸官方的三級殘障證明，2013年更被診斷出甲狀腺亢進，被醫生宣告「要麼不拍戲，要麼坐輪椅」，因為動不動心跳就破百，使他無法做劇烈運動，網路上也盛傳他「生病坐輪椅」，不過他表示「如果現在退休晚年會坐輪椅，如果繼續拍電影到晚年，坐輪椅可以在輪椅上鑲幾顆鑽石」，所以選擇後者，面對罹病相當坦然，但他澄清沒坐輪椅，不過身體仍有許多病痛的他，日前現身明顯彎腰駝背，看起來蒼老不少，網友看了很不捨，要他好好保重身體。

惠英紅身上有大小傷，收山不再拍動作戲。(圖／翻攝自微博)

香港影后惠英紅因演出《血觀音》中，機關算盡、城府極深棠夫人一角，演技受到肯定，更得到54屆金馬獎最佳女主角殊榮，不過武打明星出身的她，早期吊鋼絲、武打戲都自己來，多年下來大小傷不斷，她有一耳因職業傷害幾乎半聾，膝蓋關節滿是傷，拍攝電影《Mrs.K》時，左膝蓋因直接摔在石子地上，導致半月軟骨破裂，走路都會痛，做完手術也沒辦法痊癒，因此她認為「如果再老一些，可能連走路都不方便，沒必要再去傷害自己」，因此決定收山，不再拍動作片。

趙麗穎因舊疾，無法久站久坐。(圖／翻攝自微博)

大陸女星趙麗穎因演出《花千骨》、《楚喬傳》等夯劇，成為新生代當紅花旦，敬業的她雖然之前被爆愛用替身，但事實上她是拼命三娘，先前因拍攝《宮鎖沉香》的騎馬戲弄傷腰椎，自此無法久站，外傳因此她拍戲空檔經常蹲著，在電視劇《青雲志》中的坐姿「碧瑤坐」，還曾引起不少話題，但其實是因腰傷，無法長時間保持直挺坐姿，但即便如此，她仍不願隨意使用替身，動作或危險場面幾乎都親自上陣。

陳喬恩工作忙碌，沒時間戀愛。(圖／翻攝自微博)

陳喬恩在台灣出演過多部高收視偶像劇，《王子變青蛙、《命中註定我愛你》等，被封為「偶像劇女王」，近年轉戰大陸，演技備受肯定，她是目前在陸發展台灣女演員中，作品產量最高的，去年靠著戲劇、綜藝、活動進帳約8.3億元新台幣，不過事業有成的她，39歲還小姑獨處，粉絲都希望她能早日找到好歸宿，不過她曾受訪表示工作忙，一年有350天都在拍戲，根本沒時間戀愛，這番話也道出不少女星的心酸。

(中時電子報)