當人「盤仔」？入住前一天突加價3300 墾丁飯店讓他氣瘋

2018年04月06日 00:02 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

墾丁事件頻傳，日前一名女子投訴乾麵一碗180，換個角度竟然直接漲價40元，變220元引發軒然大波，現在又有網友抱怨，表示自己在墾丁福華飯店訂房，預定在本月4日、5日兩天日住，沒想到到了前一天晚上飯店卻突然來電通知，表示「連假期間要加價3300元」，讓他氣炸，PO上「爆怨公社」。

男網友說，早在2月底就打電話給福華飯店訂房，要在4、5日入住2天，當時飯店報價6699元，包含早、晚餐各3次，還外加水世界門票，隔天就匯款2009元的訂金。在三月底時飯店還特地打電話來確認是否入住，而男網友也給了肯定的回覆。

沒想到到了4月3日下午4點半時，飯店突然來電，表示這兩天是連續假期，所以想要入住必須加收3300元，否則飯店不收人，讓他當場氣炸，拒絕加價，雖然飯店方不斷道歉，但依舊讓他火大，因為行程全被打亂。

隔天早上10點飯店再度來電，表示有客人取消訂房，所以有多出房間可住，但反而讓原PO更生氣，原PO痛罵：「你以為我住在墾丁旁邊？一下子沒房間，一下子有房間，好好的連假心情全被澆熄了」，最後更連續怒說三次「墾丁福華超誇張」。

網友看到後也痛罵：「墾丁是有錢人去的，窮人只能去去沖繩」、「看人家在墾丁玩，只好去小琉球來治癒心靈了」、「這是要坑錢吧...」、「是傳說中的坑丁！」、「6699...去小琉球住一天才2200」，更有人說：「所以我都不在國內旅遊，花個10萬去歐洲爽玩，打卡還有成就感」。

(中時電子報)