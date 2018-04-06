還記得嗎？44公斤正妹護理師愛上120公斤男 如今孩子出世了！

布拉素跟庫蒂一直遭受世人冷嘲熱諷，但他們不畏風雨，如今孩子出世，庫蒂也把大頭貼換成一家三口照片 (圖／取自庫蒂臉書)

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中時電子報
／綜合報導
當年庫蒂遭受許多言語攻擊，但2人愛情始終堅定 (圖／取自庫蒂臉書)
2015年，布拉素重病入院，庫蒂幾乎24小時守護在旁，讓布拉素感動不已，堅信自己愛對人 (圖／翻攝自庫蒂臉書)

泰國一名僅有44公斤的正妹護理師布拉素(Siripa Boonraksol)，因為愛上了重達120公斤、綽號「胖球」的庫蒂(Puwadol Kumthai)，多年來飽受外界的冷嘲熱諷，但不畏懼外界眼光的他們，不但結了婚，孩子也出世了，證明真愛不怕火煉。

布拉素跟庫蒂從10年前就開始交往，10年來2人承受了外界的各種惡意眼光，除了好朋友外，幾乎沒有人對他們釋出善意，甚至各種嘲諷，賭他們何時會分手。不過庫蒂和布拉素始終不畏懼世人眼光，在去年2月時，2人步入紅毯，在同年11月，孩子出世後，庫蒂也將大頭貼換成一家三口的照片，幸福情感不言而喻。

自從跟布拉素交往後，庫蒂就時常收到惡意言語，不外乎「你根本配不上她」、「癩蝦蟆想吃天鵝肉」、「不要耽誤對方青春」等話語，不過布拉素意志堅定，對庫蒂不離不棄。在2015年時，布拉素因病入院，由於病情相當嚴重，當時布拉素幾乎連下床都沒辦法，而庫蒂在這期間，自始至終都待在布拉素旁邊悉心照料，讓布拉素感動不已，更是堅信自己愛對人。

如今2人不但相當幸福，連孩子都出世了，不少網友也從冷嘲熱諷改為衷心祝福，稱讚他們的「真愛」讓人感動。

(中時電子報)

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