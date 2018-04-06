SBL專題》季後賽次輪分析 誰能搶進冠軍賽？

2018年04月06日 00:09 中時電子報 黃及人

隨著富邦勇士淘汰上季冠軍達欣，第15季超級籃球聯賽季後賽次輪對戰戲碼全數出爐，將由例行賽第1的裕隆碰上富邦，璞園對決拉莫斯領軍的金酒，前2戰先到彰化縣立體育館舉行，後5場轉至新莊體育館，以下是兩組戲碼分析：

裕隆VS富邦：男模狀態成疑 裕隆變數大

儘管裕隆本季遭遇富邦，取得3勝2敗對戰優勢，不過當前裕隆最頭痛的問題，還是當家射手兼本季年度MVP大熱門「男模」呂政儒的右手腕恢復情況，畢竟快要兩周沒有出賽的他，能否隨即找回火燙手感？目前是個大問號。

除了呂政儒，周士淵也受膝傷困擾，裕隆「浪花兄弟」在季後賽的狀態好壞，將成裕隆能否摘冠的重要關鍵，幸好胡凱翔、盧冠良兩名年輕射手近況還算不錯，裕隆仍有足夠外線火力撐住場面，奈維爾也需扛下更多進攻重擔。

後衛更是裕隆優勢之一，年度助攻王林韋翰越打越趨穩定，搭配陳世念的成熟經驗、柯旻豪的年輕拚勁，絕對不輸富邦的林書緯與洪志善組合，周柏臣則須趕緊擺脫季末低迷，「小斌」吳怡斌也要扮演裕隆板凳奇兵角色。

可是比起裕隆沒打首輪，意外淘汰衛冕軍達欣的富邦，最近狀態正好，尤其是林書緯、張宗憲、蔡文誠等主力，都在首輪表現相當出色，就連楊興治、張伯維、劉韋辰、林郅為等人都有發揮，富邦接下來確實不容小覷。

富邦面對裕隆的頭號課題，還是有沒有辦法阻擋裕隆強大三分火力，如果富邦可以做好外圍防守，眾家主力更能延續首輪火燙手感，富邦想要相隔4年重返冠軍賽，並非不可能的任務，尤其是7日次輪首役，富邦必須全力搶勝。

金酒洋將拉莫斯將成璞園在第2輪最難防守的對象。(中華籃協提供)

璞園VS金酒：最佳洋將領軍 金酒稍占優

儘管在第15季例行賽，排名第2的璞園優於排名第3的金酒，雙方勝差也有2場，但在雙方本季對戰，金酒取得3勝2敗優勢，陣中更有年度最佳洋將「拉拉」拉莫斯、最佳新人張文平與最佳進步獎蘇奕晉等年度獎項得主。

光從聲勢上來看，金酒比起隊史曾拿4連霸的璞園在第2輪占優，有機會創下隊史首次闖進冠軍賽紀錄，畢竟本季撿到拉莫斯這個「寶貝」，金酒不再給人雜牌軍形象，反而是展現無論是誰上場，都能有所貢獻的非凡氣勢。

關鍵自然出在拉莫斯身上，或許用SBL史上最強洋將來形容他，一點也不誇張，他不僅擁有高度與身材厚度，三分外線與中距離也夠穩定，更重要的是，他總有辦法在場上激起年輕隊友鬥志與士氣，甚至打出超越極限表現。

但璞園也不是省油的燈，本季逐漸呈現老將、新秀整合成功態勢，「新台灣人」戴維斯表現也有回春跡象，璞園在這個系列戰的最大優勢，還是他們豐富的季後賽經驗，包含戴維斯、簡浩、林金榜、陳世杰等老將表現將很重要。

只是璞園的隱憂出在傷兵問題，主控彭俊諺雖可克服腳踝扭傷復出，能夠恢復幾成功力還很難講，戴維斯同樣有著背傷復發的「不定時炸彈」，面對更高強度的季後賽，戴維斯千萬不能再受傷，更何況世界盃資格賽馬上就到了。

(中時電子報)