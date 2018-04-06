吳音寧自曝其短不怕酸 網友全傻眼

吳音寧以「面向市場，迎接挑戰」自勉。(圖/擷自吳音寧臉書)

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中時電子報
/綜合報導

台北農產公司總經理吳音寧在保住總座位置後，透過個人臉書粉絲團發表「洋蔥文」說明本土洋蔥與進口洋蔥的差異，希望消費者多多選用本土國產的洋蔥。這篇文章引發反應可能與吳音寧預期完全相反。網友直問吳音寧「洋蔥是這麼挑的嗎？不懂不丟臉，裝懂才丟臉。」或者酸「年薪250萬小編」。

吳音寧指「進口洋蔥通常顆顆渾圓，表皮厚、顏色深、有光澤，像風行國際的標準審美價值一般，比較符合大眾認為的「漂亮」。但本土產的，就沒有那麼規格化了。有的身型特別壯碩，有的個頭特別矮小，也有兩頭尖尖的，多款多樣，倒是表皮——若比喻為臉皮——通常都比較薄。」

吳音寧竟以「皮厚」、「皮薄」比較進口、土產洋蔥差異；又問「你選皮厚的還是皮薄的？」真是「哪壺不開，提哪壺」，立即引爆網友怒氣，酸文傾巢而出。有的直問「妳會不會行銷？ 吃的東西妳要介紹的是好不好吃？如何吃？真是250的實習生！」或消遣「茫茫蔥海，怎知選的是好吃的，喔…原來不是靠運氣，是要靠關係的」，對吳音寧文青起家的文筆亦慘遭圍剿，有人直說「不懂她要表達的是什麼？」、「這啥文筆」，最多的留言應該是大批吳音寧「皮厚」、「不要臉的人的臉皮最厚啦！」

不過，吳音寧對網友酸辣留言反應超大肚，再貼文指「洋蔥文引起迴響，有鼓勵，也有批評，不管何種意見，只要能讓社會大眾關注到洋蔥、關注到農業，在此都表示感謝。」 網民對吳音寧淡定回應，只好說「年薪這麼高，發發廢文，天天被酸，也無所謂啦。」哈、哈、哈了。

(中時電子報)

文章來源：吳音寧臉書

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