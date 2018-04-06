桃竹隨機攻擊女子怪客 晚間收押了

李嫌（中）在桃園落網，晚間遭收押。（徐養齡翻攝）

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新竹市1名年輕女子1日騎車到速食店前等朋友，竟遭人飛車持機車大鎖K頭，當場仍血流如注，送醫縫8針，稚嫩臉蛋恐留下疤痕，消息在網路曝光後引起網友撻伐，市警第二分局5日在桃園逮捕涉案的李姓男子，另有3名女子陸續出面指認遭他攻擊，地院深夜裁定收押。

警方調查，37歲李姓男子今年2月才在高雄老家以機車大鎖打傷嫂嫂，造成1.1公分撕裂傷，隨後逃逸到桃園當派遣工，並陸續在3月間涉嫌在竹北、中壢以相同手法隨機攻擊，造成至少3名女子受傷。

新竹市20歲黃姓女子1日晚間10時許，獨自騎車到新竹火車站附近中正路上的1間速食店前等朋友，不料才剛到沒多久，連安全帽都還沒脫，竟突然被1名飛車騎士持硬物攻擊頭部，黃女當場摔車倒地，騎士揚長而去，機車大鎖遺落現場。

無端被攻擊的黃女臉上滿是鮮血，機車上也沾滿血跡，由於案發地位於鬧區，一旁路過民眾也嚇得傻眼，黃女被送醫後臉部嚴重受傷，經診斷需縫8針，痛得她眼淚直流，當下也向警方報案。

轄區警方對此表示，案發後警方積極著手偵辦，在桃園中壢逮捕涉案的李姓男子，李雖極力辯稱未涉案，但警方從他的機車上發現石塊及機車大鎖，研判他要再次隨機攻擊路人，並發現他曾在新竹市犯下竊盜案，偷取轎車內財物，得手約9000餘元。

(中時)

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