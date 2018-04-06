清明奇談3》警分駐所連續出事 清明祭祀老所長碑護平安

台中市警烏日分局大肚分駐所前老所長紀念碑傳說紛紜，每年清明節員警和地方仕紳都會準備清香素果祭拜。（本報系資料照）

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中時電子報

又到了清明時節的日子，當大家忙著返鄉祭拜祖先的時候，在台中市警局烏日分局大肚分駐所前矗立著一座所長謝翬紀念碑，每年清明節警局都會準備清香素果，除了警局人員，還有地方仕紳等人一起祭拜，紀念民國46年，謝翬所長在圍捕攜械逃亡英勇殉職。而除了感念所長，有關這座紀念碑的背後，還流傳著許多的傳說…。

翻出警察局的歷史紀錄，謝翬在民國45年12月擔任大肚分駐所長，隔年8月卻因圍捕攜械逃亡的兇犯洪從江殉職，時年33歲，地方感念他對治安的付出，主動在沙田路旁為其建紀念碑。

有關紀念碑有不少傳說，由於謝翬殉職在雨夜之中，所以每每在下雨天午夜，許多人都會聽見從紀念碑傳出陣陣吹哨聲，似在集合部隊，準備出動打擊罪犯，所以當地居民深信是謝翬仍留在該地守護治安。

而大肚分駐所員警對這位老所長，也是相當尊敬，凡是轄區發生有發生重大刑案難以偵破，員警也會前往紀念碑膜拜，據說，10案9破，他們相信是老所長在保佑協助破案。因此每年的警察節，都會有盛大的紀念場面，希望老長官護佑平安。

不過，大肚分駐所近年又接連發生許多「怪事」，有2名員警相繼因心肌梗塞離世，一人在打靶時病發，一人則是清晨上班前在家中發作，都正值壯年；接著又有警員疑因投資失利心情鬱悶，凌晨5點多巡邏途中，以上廁所為由避開同事，到公園廁所內舉槍自盡。由於3起意外發生時間相隔不遠，又巧合都任職大肚分駐所，前所長找巡佐、招警員的說法不脛而走。

加上老所長紀念碑年久失修，已經出現龜裂、脫落，傳聞更是言之鑿鑿，於是大肚分駐所聯繫古蹟師傅協助修復紀念碑，盼讓謝翬紀念碑繼續屹立、述說他的故事。

並於於清明節特別準備鮮果等祭品，追思祭拜先所長謝翬紀念碑，分駐所現任所長叮囑同仁執勤安全的重要性，無論發生甚麼案件安全第一，「留得平安在，不怕沒案辦」，也祈求謝所長庇佑大家平安順利，地方治安平穩。

(中時電子報)

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