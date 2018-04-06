NBA》諾維茲基腳踝動刀報銷 預告下季續拚

諾維茲基左腳踝提前動刀，就是想讓自己能以健康狀態續拚生涯第21季。(美聯社)

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中時電子報

獨行俠官方6日證實，「德國坦克」諾維茲基將進行左腳踝骨刺移除手術，缺席本季剩餘3場例行賽，無疑是希望他可以帶著更加健康的腳踝迎接下個球季，也就是他破紀錄的生涯第21個球季到來，等同預告他下季再拚1年！

就算來到40歲「高齡」，諾維茲基本季仍有場均12分、5.7籃板，三分命中率4成07的穩定表現，去年夏天跟獨行俠簽下兩年續約的他，本季早已不只一次公開表態，下個球季仍會繼續拚戰，除非身體出現重大傷痛問題。

如今諾維茲基提前進行腳踝手術，用意就已相當明顯，假如他無心繼續打下去，就不用選在當前動刀，他無非是想趕緊把腳踝骨刺問題解決，讓自己可以更加健康迎接下個球季的到來，畢竟屆時他將超越「小飛俠」布萊恩。

目前諾維斯基與布萊恩共同擁有能在同一球隊奮戰20個球季的歷史紀錄，只要他繼續執行跟獨行俠最後1年合約，就可超越布萊恩成為史上第1人，別忘了諾維茲基本季還打了77場例行賽，完全看不出是40歲老將的模樣。

唯一會讓諾維茲基比較尷尬的是，獨行俠老闆庫班本季早已放話全力擺爛，目前獨行俠24勝55敗，落居西區第13，如果沒意外的話，獨行俠下季仍會處於重建階段，諾維茲基生涯的最後1季，恐怕難以避免輸多贏少的窘境。

(中時電子報)

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