洋芋片掉地上還能吃？清華博士生超狂計算出「沒髒！」

2018年04月06日 10:49 中時電子報 林郁庭

自22分25秒開始看畢嘯天一本正經地解釋：「薯片掉在地上只髒了一根線；一根線的面積是多少呢？等於零。所以沒髒！」（影/一席YiXi YouTube）

畢嘯天據此一本正經地解釋：「薯片掉在地上只髒了一根線；一根線的面積是多少呢？等於零。所以沒髒！」（圖/翻攝自一席YiXi YouTube）

你一定有聽過「食物掉地上5秒鐘以內還不會被細菌污染」的說法，那如果洋芋片掉到地上，是否還可以撿起來吃？北京清華大學一名博士生，一本正經地用科學研究的態度追求答案，還輔以數學軟體MATLAB畫出了模擬圖，視覺化證明「洋芋片掉到地上沒髒，還是可以吃」。

北京清華大學化學系博士生畢嘯天日在「一席」演講當中，說了自己某次因為洋芋片掉地上還撿起來吃，被朋友直呼：「掉地上很髒耶」。畢嘯天說，這讓他開始好奇到底「洋芋片（薯片）掉地上還能吃？」的問題。

畢嘯天秀出用MATLAB畫的洋芋片落地模擬圖，他表示「薯片大多是被做成一個弧面的樣子」，當一個弧面與一個平面接觸時，會是一種「相切接觸」。薯片弧面與地板兩者其實是相交於一條線，而「一條線在二維上面的面積積分等於多少呢？面積等於零！」畢嘯天據此一本正經地解釋：「薯片掉在地上只髒了一根線；一根線的面積是多少呢？等於零。所以沒髒！」

他的朋友馬上提出反駁，畢嘯天仍信心滿滿的秀出另一張薯片立在地上的模擬圖，他說，就算薯片是直立落地，它與地板的相接從兩個點變到一個點，面積都還是零，所以不管怎麼掉，都沒髒，可以吃的！」最後，畢嘯天還替自己的研究成果命名為：「相切可吃定理」。

這段演講在網路上迅速傳開爆紅，畢嘯天因此出名了！他的論點讓許多人更加「放心」撿起掉在地上的洋芋片後馬上塞入嘴裡吃，直誇「其實我只是需要一個能吃的理由，正不正確沒關係！」不過也有人認為畢嘯天論點不完善，提出疑問「落地環境有考慮進去? 」、「地板灰塵不用考慮？」

影片爆紅後，讓多人更認識畢嘯天，有很多人認出來，其實他在微博上算是網紅自稱「一個愛開腦洞的科學段子手」，常常一本正經做一些亂七八糟的小研究「娛樂」網友。因此也有很多網友看懂他影片裡模擬圖的哏，吐槽他「這相當明顯在開玩笑的呀」、「他基本上是個相聲人才XD」、「跟他認真就輸了！」、「重點在一本正經的胡說八道可以騙到一些人啊」。

(中時電子報)