看漫畫獲性啟蒙 壇蜜爽認變態

2018年04月06日 04:59 時報周刊 溫博鈞

壇蜜跨足廣播界，被讚口齒清晰資質佳。（取材自網路）

性感寫真女星壇蜜自4月起成為資深藝人大竹真主持的人氣廣播節目《大竹真Golden Radio!》每週一次的固定班底，4日她首次上節目時一開始故意不透露身分，只說了一句「大家好」，但聲音辨識度高的她只說了一句話就被聽眾們聽出來，立刻在推特打出她名字。大竹真說：「妳的聲音不適合在這下午1點播出的節目，還是適合深夜吧！」

這是壇蜜第一次擔任現場直播的廣播節目固定來賓，她說：「現場直播好忙！而且感覺好緊張，只希望讀稿不要讀錯。」不過聽眾在推特上稱讚壇蜜咬字清楚、讀稿順暢，足以擔任廣播人。大竹真稱讚她「頭腦好，但也帶點變態」，壇蜜不但不否認，反而速答：「是變態沒錯。」持有教師執照的她曾想當英文老師或是教外國人的日語老師，不過沒實現，大竹真直說：「妳不太適合吧！」壇蜜答：「學校的人也這麼說。」

她自爆小學時因為看了漫畫《骷髏13》某一幕開啟了自己的性自覺，興奮地描述：「當中的女性角色四肢被綁住，上身赤裸只穿著牛仔褲，身上被放了一隻毒蜘蛛，被逼著說出秘密，現在的7成的我大概都是這一幕構成的。」其他來賓說：「這性啟蒙也太驚人了。」大竹真不禁笑說：「看來我請到了個厲害角色當班底了。」

(時報周刊)