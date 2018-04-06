清明奇談4》轄區死人比活人多 派出所報案怪事多

2018年04月06日 03:12 中時電子報 吳家詮

轄區「死人比活人多」的派出所，常接到一些哭笑不得的報案。（本報系資料照片）

清明節連假期間，最熱鬧的地方要算是各地的公墓陵園，到處都是人山人海，因此墓園轄區的警消，處理零星不斷的火警，以及解疏導上山壅塞的交通，都要比平日還要忙碌。而這些轄區「死人」比「活人」還要多的派出所，也常會碰到一些令人哭笑不得的案子。

台北市大安警分局轄區有北市第二殯儀館，以及鄰近的許多墓園，就常常接到一些報案電話，儘管說警察心中有「正氣」，但是心裡難免還是會毛毛的。

有次，深夜派出所接到一通語氣慌張的民眾報案，報了一個台北是辛亥路的地址，說該地「死了好多人」，要警察趕快派人去。

值班的年輕員警立即按照地址，通知巡邏警網前往察看，當員警「循址」趕往時，愈接近時愈覺得不對，這地址不就是「殯儀館」嗎？但是有民眾報案，他們還是得去察看，結果，深夜殯儀館燈光昏暗，氣氛平和無常，留守人員冷冷地告訴前來處理的警員說，「是啊，殯儀館當然都是『死人』呀」，巡邏警網恍然大悟，又被騙了，心裡一陣「XXOO」。

另有一次大白天，派出所接到一位民眾上氣不接下氣報案說，「不好了、不好了，XX公墓上有『屍體』」，警員怕又被惡作劇報案，笑笑說「公墓裡當然都是『屍體』呀。

但是，報案人卻很正經的說，「是真的屍體，你們快來看」，因為報案人說的很認真，於是警網就開著巡邏車上山到公墓察看。果然，這次真的是「屍體」，屍塊還有被啃咬的尺痕，而且都是很小的軀體，研判是流產或夭折的嬰屍。

後來警方根據現場採證的疑似木盒、紙箱和訪查當地工作的「土公」，原來這些嬰屍是殯葬業處理墮胎和夭折的嬰屍，因為埋得太淺，被野狗拖咬出來而暴露在外。

(中時電子報)