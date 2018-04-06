04／06三大報頭條

2018年04月06日 07:43 中時電子報 高德順

◎中國時報

臉書隱私外洩醜聞愈演愈烈！執行長祖克柏4日坦承，個資遭英國「劍橋分析」違法擷取的用戶達8700萬，遠超過先前預估的5千萬；臉書也招認，全球20億「絕大多數用戶」的部分資料，可能已遭第三方機構挖空，使用者隱私蕩然無存。更令人傻眼的是，臉書遭媒體踢爆，用戶已自刪的影片，竟仍被存在伺服器中，對努力想洗白的臉書來說，形象已一落千丈。

行政院主計總處近日公布「性別圖像報告」指出，台灣男、女性的初婚(第1次結婚)年齡屢創新高，主計總處引述內政部戶政司2016年統計指出，男、女初婚年齡的中位數，分別來到32歲、29.7歲，與10年前結婚年齡相比，皆往後延了2.2歲，晚婚趨勢愈來愈明顯；曾任幸福家庭促進協會理事長、東海社會系博士彭懷真表示，「高房價」是現代男女即將走進婚姻前，面臨最現實、又殘酷的考驗。

儘管央行2018年首季理監事會議維持利率「凍漲」，但不少國銀房貸利率已開始悄漲。國銀指出，目前市場採行的指標利率計算方式，主要分兩大類，一是以一年期定儲固定利率為計算基礎，一是以次級貨幣市場發行商業本票利率為計算基礎，各銀行有自己方式，因此就會產生利率開始調升現象，以富邦銀行為例，3月房貸指標利率就從1.06％調升到1.07％。

勞動部去年針對勞工生活及就業進行調查，發現近3年整體勞工有轉職打算比率越來越低，特別是25至44歲勞工，想轉職比例從29％下降至25.7％。

◎旺報

中美貿易戰開打，貨幣戰陰影又逐漸籠罩，下周美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將公布3月貨幣政策會議紀要，投資機構認為，美國聯準會（Fed）3月貨幣政策會議紀要或再度放出加息的鷹派消息，導致美元強勢，如果大陸為了防止資本外流而跟著升息，可能會對資本市場造成巨大殺傷力。

中美貿易戰打打談談，繼美國官員對貿易戰態度鬆動後，大陸商務部5日指出，中國就美國進口鋼鐵和鋁產品232措施，在世貿組織（WTO）爭端解決機制項下向美方提出磋商請求，正式啟動爭端解決程序。由於戰火稍歇，美國股市由大跌翻漲，周四日韓等亞洲股市也全面上揚。

中美貿易戰爆發以來，經過幾回合過招，針鋒相對，預料很快將進入和談階段，但這種打打談談、邊打邊談的局面，可能會持續一段時間。50年代的韓戰歷史，可以做為參考，當時中美雙方經過幾次激烈戰役，互試底線，最後談判妥協，成為沒有一方取得完全勝利的「有限戰爭」。

隨著大陸全力推動人民幣國際化，人民幣在全球外匯儲備資產中的占比在近年也正在迅速上升。根據國際貨幣基金（IMF）最新公布的報告，截至2017年第4季，人民幣在全球外匯儲備規模年增長達35%，其在全球外匯儲備中的占比則上升至1.23%，達到1228億美元，分析人士指出，各國央行競相加碼人民幣儲備，或與美國貿易保護政策風險因素和地緣風險因素高度相關。

◎工商時報

在全球擁有22億使用人口的社群媒體龍頭臉書（Facebook），其用戶個資外洩案越演越烈，除遭劍橋分析不當使用的戶數擴大至8,700萬人，臉書技術長史洛普佛更發文警告，大多數用戶的公開資訊都「可能」已遭到濫用。臉書執行長查克柏格承認犯下「重大錯誤」，未能多注意用戶個資可能遭濫用的威脅，他將於下周在美國國會兩場聽證會作證。

中美4日先後鎖定對方，祭出同等規模500億美元的關稅報復清單，強硬的一來一往，加劇全球市場憂慮。為避免激烈的貿易大戰成為事實，中美官員隨後喊話，尋求轉圜。

清明連假天氣晴朗，接著5月大陸又有五一長假，帶動兩岸內需消費潮，百貨、食品、交通運輸等族群業績爆香，統一超、卜蜂等11檔個股股價提前表態，連假前買盤大舉進駐，周二（3日）成交量增、最多翻10倍，成盤面交投熱點。

行政院主計總處甫完成的「多因素生產力報告」指出，我國過去五年（101～105年）的多因素生產力平均年增率僅0.3％，首度跌破1％，成長滯緩，非僅創下91年以來四個循環期最低，也低於日、韓，顯示我國近年技術進步、研發創新相對偏弱。

(中時電子報)