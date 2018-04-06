川普打算再揮刀 對1000億美元陸商品課稅

美國總統川普有意再升級對中國大陸的貿易關稅戰。（圖/美聯社）

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中時電子報
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中美貿易戰愈演愈烈，美國總統川普5日在聲明中表示，「鑒於中國採取不公平報復行動」回應美國先前宣布的關稅行動，他已指示美國貿易官員考慮再對1000億美元中國商品加徵關稅。

美陸貿易戰升溫! 美國總統川普指示美國國貿易代表，考慮對中國大陸進口商品額外加徵1000億美元關稅，以期平衡白宮方面認為中國大陸竊取智慧財產權和「不公平報復」的舉措。

川普在聲明中指出：「中國不但沒有糾正錯誤行為，反而選擇傷害我們的農民和製造商。」

美國貿易代表署（USTR）3日宣布基於「301調查」結果，擬對大陸進口總值約500億美元、逾1300個獨立關稅項目，加徵25%的關稅；中方隨即於4日宣布報復措施，對原產於美國的黃豆、汽車、化工品等106項、總值500億美元商品，加徵25%關稅，實施日期視美方對陸商品加徵關稅實施情況另行公布。

法新社報導，川普早已宣布對500億美元中國商品課徵懲罰性關稅，這次在北京祭出反制措施後，川普加倍「回敬」。

川普在聲明中說：「中國沒有糾正自身不當行為，而是選擇傷害我國農民和製造商。」

川普表示，「鑒於中國採取不公平報復行動」，他已指示貿易官員「考慮再對1000億美元中國商品加徵關稅，看看是否適當」。

(中時電子報)

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