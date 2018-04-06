影》美國海鵰鬧場！水手隊投手遭「鳥擊」

訓練員進場帶走海鵰，並向水手投手派克斯頓致意。(美聯社)

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中時電子報

雙城6日迎戰水手的比賽出現一個很可愛的鏡頭，一隻漂亮的白頭海鵰決定在開賽前「襲擊」水手隊先發投手派克斯頓(James Paxton)。

白頭海鵰是美國國鳥，也是當天賽前儀式的「嘉賓」，牠先在場中稍微盤旋之後，停在派克斯頓的腳邊。海鵰第一次就以很近的距離飛過派克斯頓身邊，幾秒後牠又決定要停在派克斯頓背上，當時派克斯頓正參與開場儀式，他立正聽著美國國歌，他也沒有逃跑，只是上下躲閃。

海鵰是吃魚的，一般不攻擊人，但牠似乎不肯離開，這讓現場觀眾都很嗨，訓練員只好把牠帶走。派克斯頓其實是加拿大人，球迷除了稱讚他處變不驚，也笑稱海鵰「授予」了他美國公民權，「抱歉，加拿大，現在派克斯頓是美國人了。」

比賽最後由雙城以4-2打敗水手，賽前被國鳥加持過的派克斯頓一開始投得很順，前5局還是勝投候選人，直到6局下挨了沙諾(Miguel Sano)兩分炮之後退場，投滿5局失2分無關勝敗。水手後來又失掉2分，被雙城逆轉。

水手隊鈴木一朗擔任先發左外野手，他首打席的第1球就擊出滾地安打，總計4打數1安打。

(中時電子報)

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