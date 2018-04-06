羡慕台灣！ 野島剛：我70歲也要叫日本年輕人讓座

2018年04月06日 09:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣捷運設有博愛座，衍生出不少有趣的探討，台灣年輕人不敢坐，怕有正義魔人出現，而老年人也會當仁不讓，逼得沒人想討罵。這些台灣的日常風景，羡煞日本作家野島剛。他說，日本人不愛讓出博愛座很糟糕，其實事出有因，絕非冷酷無情，不過他已拿定主意，希望自己到70歲時能學習台灣老人的精神，糾正這樣的不讓座風氣。

野島剛曾在台灣當過報社駐台記者，對於台日之間的文化差異常有精闢觀察。他在蘋果日報專欄撰文表示，相對於台北捷運的讓座文化，日本人在電車上不讓座的現象，常被外國人感到不可思議，這不像是親切的日本人會出現的行為。

野島剛解釋，這跟日本人親不親切無關，而是不喜歡惹是生非卻又在意他人眼光所致。自己看到日本年輕人裝睡或猛滑手機，不願讓位老年人的行徑也頗不以為然。即使當時有股正義感，也很快就被澆熄了。他指出，「如果是我自己有座位，站起來禮讓就好了，事情很簡單。可是，要如何讓別人讓位給需要的人，真的很費神。我想這樣的煩惱，台灣人一定無法理解吧。」

野島剛思考，在日本要解決讓座給老年人這個問題，他覺得可以學學台灣老年人這樣說：「喂，你沒看到嗎？讓個位子」。如果不讓年輕人覺得「老年人也是不好惹的」，他們永遠都會坐在博愛座，一直滑手機玩遊戲吧。野島剛期許自己，20年後他年齡到70歲，一定要以身作則！

(中時電子報)