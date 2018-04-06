吳音寧發洋蔥文 孫大千：扮演作家、公關或自然老師？

吳音寧在台北農產認真工作的背影。(擷取自吳音寧臉書)

友善列印
中時電子報

北農總經理吳音寧在菜價風波後重新出發，除了開設臉書粉絲頁，還發文教大家如何辨識本土洋蔥與進口洋蔥。對此，國民黨台北市長參選人孫大千酸說，搞不清楚吳音寧是在耍文青、搞公關，還是在當自然老師，但可以確定，她不是一位稱職的總經理。

王丰：行行好！別再孫安佐、狄鶯、孫鵬了！

孫大千5日在臉書發文，酸了吳音寧一番。他說，「一個優秀的人才如果放在不正確的位子，不但是折損了人才，對民眾來說，更是一場災難。」

孫大千表示，從吳音寧的文章中，可以看出她絕對是一位才華洋溢的文青作家，其試圖證明自己的努力也很明顯，然而，這樣的表現方式更讓人確定，吳音寧真的不適合擔任北農總經理。

孫大千進一步說明，在臉書上PO文耍文青是作家的工作，對外搞公關是公關主任的業務，如果是要教大家辨認水果，那就是自然老師的專長了。如果還要再跨界教大家烹調水果，那豈不成了阿基師？

試問，北農總經理的職責是什麼？應該要有能力規劃農產品的供需平衡、掌握產銷狀況、維持價格的平穏，並且保障消費者和農民朋友的利益吧！

孫大千強調，吳音寧的案例想必會成為日後管理學課程中，談到「適才適所」時，最佳的負面教材。也必然會成為民進黨內，提起「哥哥爸爸真偉大」時，最令人印象深刻的案例。

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

賴揆急稱台獨 于強：蔡英文不會放任他
貿易戰一觸即發賴清德喊台獨 趙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。