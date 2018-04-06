吳音寧發洋蔥文 孫大千：扮演作家、公關或自然老師？

2018年04月06日 09:10 中時電子報 黃以謙

北農總經理吳音寧在菜價風波後重新出發，除了開設臉書粉絲頁，還發文教大家如何辨識本土洋蔥與進口洋蔥。對此，國民黨台北市長參選人孫大千酸說，搞不清楚吳音寧是在耍文青、搞公關，還是在當自然老師，但可以確定，她不是一位稱職的總經理。

孫大千5日在臉書發文，酸了吳音寧一番。他說，「一個優秀的人才如果放在不正確的位子，不但是折損了人才，對民眾來說，更是一場災難。」

孫大千表示，從吳音寧的文章中，可以看出她絕對是一位才華洋溢的文青作家，其試圖證明自己的努力也很明顯，然而，這樣的表現方式更讓人確定，吳音寧真的不適合擔任北農總經理。

孫大千進一步說明，在臉書上PO文耍文青是作家的工作，對外搞公關是公關主任的業務，如果是要教大家辨認水果，那就是自然老師的專長了。如果還要再跨界教大家烹調水果，那豈不成了阿基師？

試問，北農總經理的職責是什麼？應該要有能力規劃農產品的供需平衡、掌握產銷狀況、維持價格的平穏，並且保障消費者和農民朋友的利益吧！

孫大千強調，吳音寧的案例想必會成為日後管理學課程中，談到「適才適所」時，最佳的負面教材。也必然會成為民進黨內，提起「哥哥爸爸真偉大」時，最令人印象深刻的案例。

(中時電子報)