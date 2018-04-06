萌！蜻蜓羽化喜曬日光浴 蛻殼準備展翅飛

2018年04月06日 09:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開，可愛動物、昆蟲也蠢蠢欲動，想探出頭來曬太陽！涼涼的微風搭配溫暖陽光，調和成宜人出遊的天氣。此時也正是台北市立動物園內自然環境中，樹穴蜻蜓水蠆蠢蠢欲動的時節，成熟的水蠆一隻隻悄悄爬上樹枝準備羽化，順利蛻殼的樹穴蜻蜓，停留在自己的水蠆蛻上稍作休息，等待身體及翅膀都曬乾及伸展後，立馬開啟屬於牠們的繁殖盛宴。

每年春天，氣溫明顯提升時，正是樹穴蜻蜓水蠆準備羽化的好時機。台北市立動物園多年前為了進行樹穴蜻蜓對微棲地的適應實驗，在園內遠離遊客動線的山區步道旁，放置了許多大小不一的水容器，讓樹穴蜻蜓可以選擇合適的水面，產卵繁衍後代。

掉到水中有幸被救起的公樹穴蜻蜓。（台北市立動物園提供）

持續的監測發現，樹穴蜻蜓對容器的水面大小、深度等，接受度都很高，水蠆也會以水容器中的蝌蚪等小型水生動物為食。

樹穴蜻蜓對容器的水面大小、深度等，接受度都很高（樹林中的水桶）。（台北市立動物園提供）

最近天氣普遍晴朗回暖，樹穴蜻蜓水蠆掌握了絕好的時機準備蛻殼，經過觀察，樹穴蜻蜓水蠆通常在清晨開始退殼，歷經約一至兩個小時才能順利羽化，並且會停留在自己的水蠆蛻上休息數小時，直到身體及翅膀都曬乾後，才能順利展翅飛翔。

最近天氣普遍晴朗回暖，樹穴蜻蜓水蠆掌握了絕好的時機準備蛻殼。（台北市立動物園提供）

如果天氣不好，剛羽化的蜻蜓有可能被雨水打落水桶中，如果沒有得到及時救援，就可能落入溺水死亡的命運。

今年動物園同仁們，在園內觀察到成功羽化的樹穴蜻蜓已經超過40隻，並可以從樹穴蜻蜓的第二、三節腹節，觀察是否有突起的副生殖器來分辨雄蟲與雌蟲。已經羽化的樹穴蜻蜓雄蟲會回到水桶附近佔好領域，靜靜等待羽化後的雌蟲，好來場美麗的邂逅。

(中時電子報)

氣溫明顯提升時，正是樹穴蜻蜓水蠆準備羽化的好時機。（台北市立動物園提供）