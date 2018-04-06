MLB》僅待洋基兩天 湯普生弟轉戰運動家

崔斯湯普生到洋基僅兩天，又轉戰運動家。(美聯社)

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中時電子報

崔斯湯普生(Trayce Thompson)日前甫從道奇轉到洋基，沒想到他才到條紋大軍兩天，還沒能上大聯盟，現在又得換球隊，據美媒報導，因洋基要把湯普生下放3A，得先把他擺進釋出名單，運動家趁機搶人，如今湯普生和效力NBA勇士的哥哥克雷湯普生(Klay Thompson)，將在同個城市打拚。

27歲的崔斯湯普生近三年分別效力白襪和道奇，在大聯盟出賽151場繳打擊率2成33、19轟、50分打點成績。兩天前，洋基剛把被道奇指定轉讓(DFA)的湯普生撿回，不過洋基打算先讓他去3A，因湯普生已經沒選擇權，洋基必須先釋出並等待72小時，才能完成下放。

洋基此舉，也給了運動家機會得到湯普生，他們把湯普生納入陣中，並把右投布雷克朋(Paul Blackburn)放進60天傷兵名單。大聯盟記者李伊(Jane Lee)報導，湯普生加入運動家後，很可能在下個對天使的系列賽亮相，倘若湯普生到下周還在大聯盟，有望和前東家道奇碰頭。

值得一提是，湯普生本就出身加州，繞了一圈前進奧克蘭，不僅離家更近，而且哥哥克雷湯普生效力的勇士也在奧克蘭，兩人將自2008年以來，首次在同個城市打拚。運動家總教練馬文(Bob Melvin)表示，兩兄弟能在同個城市打球，他們都對此感到相當興奮。

(中時電子報)

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