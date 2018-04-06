東京分屍案為發想！《病號》探網路社群真假人生

2018年04月06日 09:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

東京駭人聽聞分屍案，其源頭竟是兇嫌透過網站約搜尋想死念頭的被害人，將其殺害分屍。網路無遠弗屆，看似串連人生網絡，然人真實的一面在網路下可能出乎你意料之外！今春從舞台劇《病號》來探究真實與虛擬、表面與浮誇！矛盾、衝突的人性如何載往路世界無所遁形！

《病號》劇照。「在鍵盤之後，沒人知道你是一條狗」；但是在無法追溯責任的匿名發言背後，誰又能為這之間不經意的傷害負責？。（主辦單位提供）

你有幾個數過自己有幾個帳號嗎？FB、ig、PTT、Google、Twitter、Pinterest、LinkedIn等等。在網路社群的時代，因網路匿名的特性，每個人都可以擁有無數個虛擬分身。動見体最新作品《病號》便以網路匿名文化為主題，探究當每個人都擁有「暢所欲言」的權利，現代人的精神樣貌將有怎樣的轉變？

劇名《病號》的命名緣自製作團隊在網路上搜尋到的一則社會新聞，一起發生於日本東京的社會案件，兇嫌透過社群網站約曾在網路上發布想死念頭的被害人，將其殺害分屍。根據媒體報導，相對於與個人真實生活有所連結的「真號」，被害人所發文的帳號則是其用以發洩負面情緒的「病號」。

延伸這樣的概念，不管是多重帳號，或是在各種匿名系統發展下所衍生出的「靠北」、「黑特」系列，當我們的言論可以擺脫現實的性別、社會地位等框架，在無法追溯責任的匿名發言背後，誰能為這之間不經意的傷害負責？

《病號》劇照。演員王靖惇、劉心宇，飾演一對即將步入婚姻，但卻只能依靠手機高潮，在性愛關係上出現大問題。（主辦單位提供）

《病號》劇情從一起自殺未遂的案件展開，藉由與自殺未遂者有直接或間接關係的九名角色，探索在現今網路與現實生活大幅重疊的世界中，人該如何自處？在劇中，九名角色都沒有名字，只有稱謂，如「弟弟」、「同事」、「護士」，而負責文本編創的王靖惇表示，這樣的設定，是用以呼應網路匿名文化下「無名」的狀態。

《病號》劇照。劇中使用大量氣球，延伸作為網路的對比和連結。（主辦單位提供）

《病號》前身源自2017年台灣大學戲劇系學期製作《全景賦格》，除了承襲符宏征導演的形式風格，和《全》劇中部分人物關係，更保留《全》劇中賦格和對位的思考，衍伸運用在《病號》的戲劇和肢體鋪陳。

在創作過程上，是先經由王靖惇進行前期的文本編創，再由導演符宏征帶領九位實力派劇場演員——李明哲、林子恆、王世緯、王靖惇、洪健藏、高華麗、施宣卉、江寶琳、劉心宇，透過長時間的工作坊培養默契，再進入集體創作發展的階段，最後交織出《病號》的全新面貌。

《病號》一劇並不意圖提出批判，探究的是網路匿名文化對現代人行為模式的影響，重點在於展現「人」與網路已不可剝離的眾生相。透過舞台上的每個角色，期待讓觀眾重新關照自身，進而引發思考——「對你而言，網路是什麼？」

(中時電子報)