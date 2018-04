雷鳥特技小組殉職飛官 曾參與F-35研發專案

2018年04月06日 09:54 中時電子報 喻華德

美國空軍雷鳥特技小組4號機飛行員貝格諾(Stephen Del Bagno)少校,不幸於美國當地時間4日10時30分,在內華達測試暨訓練場(Nevada Test and Training Range)進行例行性特技表演飛行訓練時罹難。根據雷鳥特技小組官網資訊,他在加入雷鳥特技小組的前一職務,正是負責F-35聯合打擊戰機專案的試飛員。

左起第三位為美國空軍雷鳥特技小組貝格諾少校。(圖/UASF Thunderbird 107年3月14日訓練照片)

貝格諾(Stephen Del Bagno)少校於2005年畢業於犹他他谷州立大學(Utah Valley State University),2007年加入位於阿拉巴馬州麥斯威爾空軍基地(Maxwell AFB)的飛行訓練學校並授階軍官。

在加入空軍前,貝格諾為民航機教官、民間公司飛行員、天空畫家(skywriter)、空中廣告飛行員(編按:以小飛機拖曳橫幅在天上廣告)。他愛好單板滑雪(snowboarding)、水上運動及陪伴家人和朋友。

雷鳥特技小組4號機稱為slot。(圖/UASF Thunderbird 107年3月14日訓練照片)

在加入雷鳥特技小組之前,他在佛羅里達州艾格林空軍基地(Eglin AFB)的第58戰鬥機中隊擔任F-35A型機評估飛行員、標準化暨評估主任(F-35A Evaluator Pilot and Chief of Standardization and Evaluation)。

貝格諾少校殉職打破了雷鳥特技小組36年訓練零致死事故的記錄。(圖/UASF Thunderbird 107年3月14日訓練照片)

貝格諾少校累積飛行時數超過3,500小時,飛過各式飛機超過30種,空軍飛行員飛行時數1,400小時。這是他在雷鳥特技小組的第一季表演。

(中時電子報)