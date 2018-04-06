雷鳥特技小組殉職飛官 曾參與F-35研發專案

美國空軍雷鳥特技小組貝格諾少校等待發動引擎指示。(圖/UASF Thunderbird 107年3月14日訓練照片)

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中時電子報

美國空軍雷鳥特技小組4號機飛行員貝格諾(Stephen Del Bagno)少校，不幸於美國當地時間4日10時30分，在內華達測試暨訓練場（Nevada Test and Training Range）進行例行性特技表演飛行訓練時罹難。根據雷鳥特技小組官網資訊，他在加入雷鳥特技小組的前一職務，正是負責F-35聯合打擊戰機專案的試飛員。

左起第三位為美國空軍雷鳥特技小組貝格諾少校。(圖/UASF Thunderbird 107年3月14日訓練照片)

貝格諾(Stephen Del Bagno)少校於2005年畢業於犹他他谷州立大學(Utah Valley State University)，2007年加入位於阿拉巴馬州麥斯威爾空軍基地（Maxwell AFB）的飛行訓練學校並授階軍官。

在加入空軍前，貝格諾為民航機教官、民間公司飛行員、天空畫家（skywriter）、空中廣告飛行員（編按:以小飛機拖曳橫幅在天上廣告）。他愛好單板滑雪（snowboarding）、水上運動及陪伴家人和朋友。

雷鳥特技小組4號機稱為slot。(圖/UASF Thunderbird 107年3月14日訓練照片)

在加入雷鳥特技小組之前，他在佛羅里達州艾格林空軍基地（Eglin AFB）的第58戰鬥機中隊擔任F-35A型機評估飛行員、標準化暨評估主任（F-35A Evaluator Pilot and Chief of Standardization and Evaluation）。

貝格諾少校殉職打破了雷鳥特技小組36年訓練零致死事故的記錄。(圖/UASF Thunderbird 107年3月14日訓練照片)

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貝格諾少校累積飛行時數超過3,500小時，飛過各式飛機超過30種，空軍飛行員飛行時數1,400小時。這是他在雷鳥特技小組的第一季表演。

(中時電子報)

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