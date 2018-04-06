臨時「長城」 川普：將派2至4千國民兵駐美墨邊界

2018年04月06日 09:55 中時電子報 李靖棠

據英國獨立報（The Independent）報導，快速落實想法的美國總統川普（Donald Trump），於日前宣布將調派軍隊駐守美墨邊界後，於今日在從西維吉尼亞州（West Virginia）返航的專機上表示，他將派遣2,000至4,000名國民兵（National Guard）駐守邊界，直到那道「美墨長城」竣工為止。

事實上，昨晚川普就已致電國防部長馬蒂斯（Jim Mattis），向他要求借調國民警衛隊的兵力，並同時要求國土安全部（Homeland security）即刻著手佈署計畫與相關訓練。川普在其備忘錄中寫道，「美國的國土安全，目前受到南方邊界上嚴重的非法活動危害。過去在小布希（George W Bush）與歐巴馬（Barack Obama）政府時代，國民兵都曾協助防禦南方邊界安全。如今同樣威脅再起，再一次需要國民兵來保衛我們的家園！」

Thanks to our historic TAX CUTS, America is open for business, and millions of American workers are seeing more take-home pay through higher wages, salaries and bonuses! pic.twitter.com/0u3dpLJiV2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月5日

正在亞歷桑那州邊界進行巡視的國民兵部隊。（圖/美聯社）

從大選階段、到當選總統之初，川普批評和攻擊墨西哥的言論從未停止過。無論是非法移民、北美自由貿易協定（NAFTA）、貿易公平性或是「經費」負擔等議題，幾乎都能找到攻擊墨西哥的地方，也讓過往與美國西南各州維持互通有無的墨西哥，也開始傷腦筋未來的發展。

當國會在審議新聯邦預算案時，川普原先要求高達250億美元（約7,283億台幣）的「長城」預算，但在兩黨角力妥協下，國會最終僅批准了16億美元（約466.1億台幣）的預算，一度讓川普非常不高興。

對於川普的作法，墨西哥總統恩里克·潘尼亞（Enrique Pena Nieto）公開反擊道，「總統（川普）先生，如果你近期對於貴國的國際政策、國會、政府或法律感到挫折，請你直接面對他們，不要將墨西哥當成代罪羔羊！」

(中時電子報)