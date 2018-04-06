絕美！春天不只賞櫻！溫馨「魯冰花」訴「母愛」

文山農場現在正是魯冰花盛開的時刻。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

「天上的星星不說話，地上的娃娃想媽媽；天上的眼睛眨呀眨，媽媽的心呀魯冰花」！不管看幾次唱幾次歌詞，總是不能忘記這幾句歌詞。春暖花開，粉紅櫻花、嬌美杜鵑花相互爭豔，花語是「母愛」的魯冰花也大片盛開中，黃澄澄的花朵映照在陽光下，更顯動人！

花語是「母愛」的魯冰花也大片盛開中。（新北市農業局提供）

春天是賞花的季節，新北市農會所轄新店區新烏路一段的文山農場，現在正是魯冰花盛開的時刻，黃澄澄的魯冰花海正在綻放中，歡迎民眾前往賞花，魯冰花的花期只有2週，花迷們可得把握機會。

新北市農會所轄的文山農場，原為日據時代的茶葉指導所，現在農場裡仍栽植茶樹約2公頃，也提供民眾採茶、品茶等農業體驗。農場配合茶樹的生長種植魯冰花，魯冰花也就是園藝學上稱作「羽扇豆」，為一年生草本長日開花植物，大約春末夏初會開出串串美麗的花朵。

魯冰花的生長季會在茶樹的生長季節前不久結束，待花期結束後，凋謝的魯冰花植株落至土裡就會成為滋養茶樹最好的養分。而文山農場也因為環境自然，農場生態豐富，4月還有賞螢活動，千萬別錯過。

新北市政府農業局表示，新北市幅員遼闊，擁有豐富的休閒農業資源，提供民眾體驗不一樣的農業旅遊，歡迎大小朋友前往！

(中時電子報)

新北市幅員遼闊，擁有豐富的休閒農業資源，提供民眾體驗不一樣的農業旅遊。（新北市農業局提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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