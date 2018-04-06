7成年輕人願為台灣而戰！？學者：國防部募兵方法錯了

2018年04月06日 09:59 中時電子報 簡怡欣

近日國防部空軍擺攤募兵方式引發網友不捨，但根據政大選舉研究中心於美國智庫公布的一項民調指出，若中國大陸武統台灣，39歲以下受訪者中有高達70.3%表示願意。對此，有學者表示，「國防部如果看到這份振奮人心的民調，就知道自己募兵的方法錯了」。

世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書發文表示，這份民調數字與他周遭遇到的年輕人想法出現差異，「希望役期短、當替代役、找理由不當兵，以及國防部因募兵不足怪招盡出等感受相差太遠」。

他質疑，「若中國大陸武統台灣」，有加上大陸為什麼武統台灣嗎？大陸要動用武統，勢必是「台獨工作」採取了具體行動，同份民調中年輕人「支持獨立」的只有23.5%。這7成難道不是「釣」出來的？

他問，這份調查是否有提示「為台灣而戰」要做哪些準備、付出哪些代價嗎？戰爭可不是喊句口號，或是像玩電玩按「Start」和「Replay」一樣簡單。你不當兵、役期太短、當替代役、不願從軍、不願流血，說這句「為台灣而戰」太廉價了吧？

他認為，如果真沒民「調」，也沒民「釣」，那不用向美國人報告，而應該向蔡英文總統與嚴德發部長報告。這時候到美國發表民調，服務的「政治目的」非常明顯，當然值得深究。

台灣有7成年輕人願意在「大陸武統台灣」時「為台灣而戰」，但國防部卻用美女圖片、大眼嘟嘴來募兵，他表示，這豈不是搞錯方向？看輕年輕人了？國防部應該秀的是大陸軍艦軍機繞島的畫面、是解放軍航母殲20的照片、是不斷強調要打擊「台獨」實現統一的大陸領導人畫面。大陸已經為「武統台灣」做好準備了，這就是你「為台灣而戰」做好準備的時候了。

他說，如此一來，可能連時代力量那些沒當兵和當替代役的年輕政客，都會振奮起來，覺得自己沒當兵和當替代役實在對不起台灣，立刻加入國軍陣容也說不定。

(中時電子報)