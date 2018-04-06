陳樹菊阿嬤不賣菜要做什麼？用積蓄成立急難救助基金

2018年04月06日 10:17 中時電子報 張達智

曾獲得時代雜誌百大人物的台東善心賣菜阿嬤陳樹菊，今年農曆春節病倒菜攤，緊急送醫開刀後，目前在高雄休養，並打算退休，把菜攤交給胞弟接手。大家都很關心樹菊阿嬤退休後要做什麼，陳樹菊說，行善事是她很喜歡做的事，雖然不再經營菜攤，但仍規畫將積蓄成立緊急救助基金，提供缺錢就醫的民眾度過難關。

「行善的事業不會退休，那是我很喜歡做的事。」陳樹菊接受《蘋果》訪問表示，行善是她喜歡做的事，下週一將回到台東與相關人士討論，希望讓每一分錢都能幫助到最需要的人。她還說在台東賺台東人的錢，所以計畫回饋給當地鄉親，在台東成立2個疾病急難救助基金。

樹菊阿嬤春節傳出病倒消息，外界都很關心，3月底有網友發現，樹菊阿嬤經友人牽線到了高雄市阿蓮區一家宮廟靜養，粉絲得知消息也紛紛到宮廟探訪，還開心合照留念，樹菊阿嬤笑得很開朗；得知大家關心她的健康，樹菊嬤說「我很好，謝謝大家關心」。

昨（5日）樹菊阿嬤的弟弟陳洽銘證實姐姐要退休，陳洽銘說，前幾天姊姊打電話給他，告知「要退休了，攤子（菜攤）交給你了」。前幾天他交代兒子整理菜攤，5月後交給兒子經營。

樹菊阿嬤不賣菜要做什麼呢？台東縣長黃健庭鼓勵她去當志工，或參與教會活動，並說現階段就是把身體養好、自己過得開心就好。黃健庭說，樹菊阿嬤是一個沒有太多慾望的人，日子過得很簡單。

(中時電子報)