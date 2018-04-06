親信干政案今一審宣判 朴槿惠拒出席

2018年04月06日 10:19 旺報 陳君碩

當地時間6日下午2點10分，韓國首爾中央地方法院將對朴槿惠「親信干政門」案進行一審宣判，屆時整個過程會通過電視直播。據韓聯社6日報導，朴槿惠當天上午通過首爾拘留所，向法院遞交意見書，明確表示不會出席宣判。

海外網報導，這意味著韓媒的預料應驗：朴槿惠已經抵制審判長達數月，再加上法院不顧朴槿惠意願決定直播宣判，激怒了律師團隊，朴槿惠這下徹底不來了。

最近對於要不要對朴槿惠的命運宣判直播，讓韓國法院頗為苦惱。去年8月1日起，韓國大法院開始實施《關於法庭旁聽及攝影的規則》修訂案。該修訂案規定，允許對一審和二審宣判進行電視直播。儘管有規可循，但法院在實際執行中卻很謹慎。對親信干政門的兩大主角——崔順實和李在鎔案件進行宣判時，均未允許直播。

不過，朴槿惠就沒有那麼幸運了。

2日下午，朴槿惠向法院遞交親筆信，明確反對直播。但法院未採納她本人的意見，而是決定允許直播宣判，理由是此案涉及前總統，引起全民極大關注。這讓朴槿惠的律師們非常不滿，他們稱其違反無罪推定的原則，不啻於給朴槿惠烙上罪名。

朴槿惠與韓國司法機關關係鬧僵，是從去年開始的。2017年3月31日凌晨，朴槿惠被捕，原定於當年10月16日獲釋。但在10月13日這天，法院批准檢方的要求，決定延長羈押時間，致使朴槿惠的牢獄生涯增加半年。此後，她選擇消極應對審判。

去年10月16日，朴槿惠出庭受審時罕見發聲，直言「對法官的信任已經沒有意義，今後就按照法官的意思審吧」，朴槿惠還表示，審判於她而言是政治報復。當天，她的7名代理律師全體辭職。律師柳榮夏指責法院延期拘捕的判決毫不合理，稱這將是韓國司法史上最恥辱的黑歷史。

此後，朴槿惠就再也沒有出現在法庭上過。她不是以健康問題為由申請缺席庭審，就是乾脆拒絕。而司法部門也沒有採取拘傳等方式強制她受審。韓媒說，朴槿惠既不外出受審，也不接受除律師外的其他人探視，彷彿過起了隱居生活。

據了解，朴槿惠共遭受21項指控。去年4月17日，朴槿惠因干政門案被檢方提起公訴，受到18項罪名的指控，包括涉嫌受賄、濫用職權、強迫企業出資、洩露公務機密等。6日，法院將對朴槿惠干政門案進行一審宣判。檢方此前曾建議法院判處朴槿惠30年監禁，並處以1185億韓元（約合台幣32.55億）的罰金。

除此之外，今年年初，因捲入國情院受賄案和干涉選舉案，檢方再向朴槿惠追加3項指控。目前這三項指控的相關審理正在進行中。

(旺報)