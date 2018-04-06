影》提波到2A首球開轟 紐媒：他帶著魔力開季

提波在2A的首打席，逮中第1球轟出3分炮。(美聯社)

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中時電子報

提波(Tim Tebow)歷經一個球季磨練後，今年首度獲邀參與大聯盟春訓，並從高階1A升到2A，距大聯盟又更近一步，他也在2A的首戰大秀打擊本事，大都會2A今(6日)和紅襪2A交手，提波先發上陣，首打席面對第1球就開轟，《紐約郵報》形容，「他無疑是帶著魔力展開新球季。」

30歲的提波去年最高升到高階1A，在1A和高階1A出賽126場，打擊率2成26、8轟、52打點。提波今年首度獲邀參加大聯盟春訓，僅管表現不佳，出賽7場打擊率不到1成，18打數吞下多達11次三振，大都會仍讓他升上2A。

提波今迎來2A首戰，擔任先發7棒左外野手，1下首度上場打擊，面對2出局一二壘有人得分契機，逮中第1球攻擊，揮出右外野3分炮。提波這發全壘打，讓場邊球迷為之瘋狂，並助大都會2A擴大領先為5比0。終場大都會2A以6比0贏球，提波4打數1安、3打點、打擊率2成50。

(中時電子報)

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