影》拳王抓狂了！麥葛雷格失控襲擊選手座車

2018年04月06日 10:24 中時電子報 盧品青

CLOSER view of the McGregor mayhem at UFC 223 media day pic.twitter.com/k35XKGE41X — Barstool Sports (@barstoolsports) April 5, 2018

UFC拳王麥葛雷格(Conor McGregor)發瘋了嗎？麥葛雷格在6日的UFC賽前記者會突然陷入狂暴，他跑進停車場抓起椅子與護欄攻擊一輛坐滿UFC拳手的巴士，打碎巴士的玻璃，嚇壞一車的選手。

事實上在本周結束後，麥葛雷格就不再是世界拳王了。UFC老總懷特(Dana White)5日下令摘除麥葛雷格的輕量級拳王頭銜，並將腰帶懸空，由努瑪戈梅鐸夫(Khabib Nurmagomedov)和哈羅威(Max Holloway)的其中一人將在本周末的UFC 223大賽上成為新任冠軍。

腰帶被摘的麥葛雷格可能是因為憤怒而失控，有一名工作人員被打碎的玻璃割傷，老總懷特嚴厲指責：「這是犯罪！」麥葛雷格在攻擊事件後離去，紐約警方正在尋找他，目前還沒有打算逮捕他。

「愛爾蘭惡人」麥葛雷格在2016年的UFC 205奪得腰帶，但他至今已超過500天沒有打防衛戰，成為史上最久沒有防衛腰帶的輕量級冠軍。自從與前拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)打過之後他就變了一個人，他原本講好要與努瑪戈梅鐸夫打防衛戰，卻在最後一刻抽腿。

這起事件迅速引起網路熱議，雖然大部分都是酸民。「我不再支持這個人了，他該去坐牢。」「愛爾蘭人不意外，請滾出美國。」「這都演的啦，他乾脆去打摔角。」「類固醇爆發！」「白人砸車的技術真差，要多向黑人學習。」

(中時電子報)