狄鶯救子》孫安佐案法院改排程 延至4月25日開庭

2018年04月06日 10:23 中時電子報 吳品瑤

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐在美國賓州念書，因一句玩笑話遭通報涉嫌恐嚇校園槍擊，警方搜索住處後將其逮捕，如今雙親已趕赴美國，並不惜重金聘請「五星級」雙律師幫忙救子，本預計5天後(4月11號)開庭，如今法院更改排程，孫安佐案開庭日延至4月25日。

狄鶯獨子孫安佐捲恐攻風波遭美國警方逮捕，目前雙親抵美後已先行探視過一次，目前致力於與律師商討因應對策，據中央社報導，孫安佐案原定4月11日將開庭審理，然據賓州法院最新公告之相關文件顯示，孫安佐案由最早的「表定」(Scheduled)改為「繼續」(Continued)，且原本賓州法院網站德拉瓦郡法院的11日早上8點30分排程有孫安佐案，如今則延至25日同一時間開庭。

關於開庭延期一事，目前孫安佐委任律師凱勒(Robert Keller)尚未給予回覆，僅知明天其律師事務所將召開記者會，說明案情發展。至於狄鶯、孫鵬方面，美東時間4月5日是其二次探訪孫安佐的日子，然記者守候多時僅見新委任律師凱勒駕駛黑色賓士車進出，未見孫鵬、狄鶯在車內，照理夫妻倆應不會放棄任何探視機會，因此推測兩人可能進出監獄時換車，以避免被媒體拍到，或是以討論案情為重，將會面時間留給律師探監進行討論。

(中時電子報)