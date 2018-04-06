聯手抗美 中外長防長同時訪俄

2018年04月06日 10:45 旺報 陳君碩

大陸全國兩會後，剛升為副國級的國務委員兼外交部長王毅，以及新上任的國務委員兼國防部長魏鳳和，雙雙出訪俄羅斯，展現作為中俄作為親密戰略夥伴。大陸學者分析，中俄都是重新崛起的兩個大國，在應對美國的問題上，中俄兩國的利益訴求有共同和相似的地方，現在又同時被美國定位為戰略競爭對手，因此中俄兩國肯定會聯起手來應對，在國際層面更多地展開協調配合。

據大陸外交部官網5日報導，正在對俄羅斯進行工作訪問的習近平主席特使、國務委員兼外交部長王毅當天在莫斯科表示，當前國際和地區形勢仍充滿各種不確定性，中俄作為親密的戰略夥伴，有必要加強溝通協作。

王毅表示，這次習近平主席派我作為特使訪俄，體現了中方對發展中俄關係的高度重視，體現了兩國關係在各自外交議程中的優先地位。中方將繼續堅定支持俄羅斯走符合本國國情的發展道路，支持俄羅斯維護自身的正當和合法權益，支持俄羅斯在地區和國際事務中發揮更大作用。

與此同時，同樣新官上任的大陸國務委員兼國防部長魏鳳和上將，於4月1日至8日赴俄羅斯參加第七屆莫斯科國際安全會議並訪問俄羅斯、白俄羅斯。

俄塔斯社3日援引魏鳳和的話稱，他選擇莫斯科作為其擔任國防部長後的首次國際出訪，是為了向世界展示兩國關係發展的高水平和兩軍加強戰略合作的堅定決心。

俄羅斯《紅星報》4日報導，來自95個國家的850名代表在莫斯科國際安全會議上齊聚一堂，其中包括31位國防部長。在俄羅斯因前間諜遇襲事件備受西方國家政治壓力的情況下，借主場外交之機實現外交突圍，贏得國際支持是題中之義。

報導稱，俄國防部長謝爾蓋·紹伊古密集日程上的第一件事便是與中國代表團團長、國防部長魏鳳和舉行會談，這也是持續時間最長的一場會談。

「您把履新後首次外訪的地點放在俄羅斯令人欣慰。這再次強調了俄中全面戰略協作夥伴關係的特殊性。」紹伊古表示，落實最高層關於發展軍事合作的協議是重中之重。

據參考消息網5日報導，魏鳳和表示中方參加莫斯科國際安全會議的目的是讓美國人看到中俄軍隊的友誼和密切關係，他強調，「特別是在當前形勢下，我們必須來支持你們」。

澎湃新聞報導，上海外國語大學國際關係與公共事務學院教授楊成表示，此處的「當前形勢」，應特指俄英間諜門事件以來西方在證據鏈並不充分的前提下將罪責歸咎於俄並集體對俄施壓，導致俄遭遇後冷戰時期少有的孤立境地這一事實。

楊成也表示，中國在俄羅斯艱難時刻提供有力支持，自然也包含了當中國面對外部壓力時，俄羅斯也應提供支持的含義。

上海國際問題研究院俄羅斯中亞研究中心主任李新對澎湃新聞指出，針對美國對中國的301調查一事，俄羅斯未來也可能會做一個反對貿易保護主義的表態。此外，李新表示，王毅此時到俄羅斯還有兩個明確的目的，一是協調中俄元首定期會晤的時間，二是就朝鮮領導人金正恩訪華的有關內容與俄羅斯方面通報交流，協調立場。

俄羅斯總統普京之前已經確認年內將訪華，中國也將於6月在青島舉行上合組織領導人峰會。李新認為，普京是否會利用參會的契機訪華值得關注。

楊成認為，中俄關係目前的一個宏大背景是美國在今年陸續出爐的數份戰略文件將中俄兩國並列為美國的首要戰略競爭對手。李新表示，中俄都是重新崛起的兩個大國，在應對美國的問題上，中俄兩國的利益訴求有共同和相似的地方，肯定會聯起手來應對，在國際層面更多地協調配合。

(旺報)