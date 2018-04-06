日本新工作改革法案出爐 每月最多加班45小時

2018年04月06日 10:45 中時 黃菁菁

日本政府的內閣會議6日決定了工作方式改革相關法案，其中規定原則上每個月最多只能加班45小時，1年最多360小時，工作繁忙期則1個月最多加班100小時，1年最多720小時，若讓員工超時工作的企業將會受罰。

工作方式改革相關法案是由勞動基準法、勞動契約法、勞動安全衛生法等8個修正法案構成的，被日本政府視為本屆國會上最重要的法案。

法案內容包括，規定上述加班時間上限並附帶罰則，大企業將自2019年4月起，中小企業將自2020年月起適用新法。

法案中還針對高所得的部分專職人員創設「高專業制度」，即專業領域的勞工不在勞動時間和加班時間限制範圍內。所謂高所得者預計將以年收在1075萬日圓(約新台幣298萬元)以上的專業人員為對象。

高專業人員的上班時間不受限，可以自由調配工作時間，但相對的，公司可以不支付加班費和深夜、假日加班的津貼，惟必須保障其1年104年以上的休假等，以確保其健康。

日本在野黨極力反對設高專業制度，認為此法案將使專職勞工拿不到加班費，也可能導致過勞死，故要求執政黨削除此新制度。

此外，法案還規定正式和非正式員工的工作內容時，企業必須確保「同工同酬」，即兩者的薪資也相同。

日本過去只要勞資之間達成共識，無法多長時間的加班都沒問題，正因如此而發生許多過勞死或因過勞而自殺的悲劇，故日本政府首度在勞動基準法中明確規定加班時間上限及罰則。日本執政黨希望能在6月20日國會會期末通過法案。

(中時)