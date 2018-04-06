狄鶯救子》名律師憂狄鶯下半輩子恐再做苦旦

2018年04月06日 10:34 中時 洪秀瑛

孫鵬和狄鶯的18歲獨子孫安佐在美涉恐攻被逮，為了救兒不惜砸重金聘請雙律師，並傳出孫鵬在租屋網站出售2房，總價約1.3億元。美國執業律師邱彰在臉書再分析這案子，她認為「對孫安佐最有利的證據是中文」，她以自身經驗和幾個案件為例，在中文翻譯上換取美國法律空間，並贏得官司。

臉書內文：

孫安佐最有利的證據是中文

台灣最大的詐騙案主嫌王又曾在台灣詐騙了幾百億，逃到美國，引起了公憤。有位趙姓女檢察官熱心的把所有王又曾洗錢的紀錄，從中文翻成英文，共三大箱，她又跑了美國好幾趟，美國檢察官都拒絕接受，讓王又曾在美國又逍遙了11年。

這位檢察官可能永遠不知道為什麼美國人會這麼沒有正義感？很簡單，因為美國檢察官也是公務員，誰願意仔細看你這麼多的中文證據？而且中文證據要由美國聯邦法院認證的翻譯官翻譯，才能列為證據。估計王又曾案的翻譯至少要五十萬美元，由哪個單位付呢？

找對翻譯官也是門大學問，我曾代表一位台灣被告，在 Discovery 的過程中，要翻譯「計畫」這個字，檢方翻成Scheme ,代表「佼計」，我竭力反對，才翻譯為 plan. 最後我方換翻譯，才在八年之後贏了這場官司。

我印象最深刻的還有一位台灣上市公司的大老闆，在美國被告逃漏稅，最後得以全身而退，因為他把旗下一家公司一年的資料，全部是中文，大約ㄧ呎高，交給美國國稅局，再說，這樣的公司我有三十五家，資料你全要嗎？

我看到狄鶯又加雇了一位「大」律師，也看到她在賣房子了，深感在美國雇律師也是一門學問，照她這樣走下去，恐怕下半輩子還要做苦旦。有誰做好事告訴她，孫安佐最有利的證據是中文，她的白人律師會承認嗎？會理解嗎？會告訴她嗎？

(中時)