狄鶯救子》名律師憂狄鶯下半輩子恐再做苦旦

邱彰。（資料照）

友善列印
中時

孫鵬和狄鶯的18歲獨子孫安佐在美涉恐攻被逮，為了救兒不惜砸重金聘請雙律師，並傳出孫鵬在租屋網站出售2房，總價約1.3億元。美國執業律師邱彰在臉書再分析這案子，她認為「對孫安佐最有利的證據是中文」，她以自身經驗和幾個案件為例，在中文翻譯上換取美國法律空間，並贏得官司。

臉書內文：

孫安佐最有利的證據是中文

台灣最大的詐騙案主嫌王又曾在台灣詐騙了幾百億，逃到美國，引起了公憤。有位趙姓女檢察官熱心的把所有王又曾洗錢的紀錄，從中文翻成英文，共三大箱，她又跑了美國好幾趟，美國檢察官都拒絕接受，讓王又曾在美國又逍遙了11年。

這位檢察官可能永遠不知道為什麼美國人會這麼沒有正義感？很簡單，因為美國檢察官也是公務員，誰願意仔細看你這麼多的中文證據？而且中文證據要由美國聯邦法院認證的翻譯官翻譯，才能列為證據。估計王又曾案的翻譯至少要五十萬美元，由哪個單位付呢？

找對翻譯官也是門大學問，我曾代表一位台灣被告，在 Discovery 的過程中，要翻譯「計畫」這個字，檢方翻成Scheme ,代表「佼計」，我竭力反對，才翻譯為 plan. 最後我方換翻譯，才在八年之後贏了這場官司。

我印象最深刻的還有一位台灣上市公司的大老闆，在美國被告逃漏稅，最後得以全身而退，因為他把旗下一家公司一年的資料，全部是中文，大約ㄧ呎高，交給美國國稅局，再說，這樣的公司我有三十五家，資料你全要嗎？

我看到狄鶯又加雇了一位「大」律師，也看到她在賣房子了，深感在美國雇律師也是一門學問，照她這樣走下去，恐怕下半輩子還要做苦旦。有誰做好事告訴她，孫安佐最有利的證據是中文，她的白人律師會承認嗎？會理解嗎？會告訴她嗎？

(中時)

狄鶯救子》孫安佐案法院改排程 … 43歲男星「父女戀」修成正果 梅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。