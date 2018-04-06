賀陳旦說幹話 蘇花塞車民眾：蠢到可跳清水斷崖了

蘇花改蘇澳到東澳段通車後首次面臨清明連假考驗，大批車輛4日湧入蘇花改，回堵車流讓整條馬路幾乎成為停車場。（中央社）

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中時電子報
/綜合報導

「改走替代道路欣賞蘇花山海美景」，交通部長賀陳旦一句世紀幹話，徹底惹怒清明連假塞在蘇花公路的民眾！網友們紛紛留言大幹瞧，酸語有如火山噴發，全因官員說得太離譜了。網友酸嗆賀陳旦，說他「蠢到可以跳清水斷崖了」、「遠看看山大，近看看山小管理」。

歷經清明連假史上大塞車，民眾記憶猶深的是塞車痛苦，但這也就罷了，誰教假期長又好天氣適合出遊，民眾最感無奈的是，主管交通疏運的官員說幹話，讓曾在蘇花公路大塞車的民眾聽不下去！蘇花公路即時路況粉絲團這兩天留言很多，近200則一面倒痛批賀陳旦，由於賀陳旦 發言太過討罵，網友髒話連連，否則難洩此憤慨。

以下是經過淨化匯整的網友幹譙語錄，盼望部長賀陳旦能平心靜氣看完，能苦民所苦，作為下次連假疏運參考。

批賀陳旦沒知識~~

「蘇花有替代道路！？中橫有替代道路！？」、「遠看看山大，近看看山小管理」、「還沒到花蓮振興經濟，已經貢獻好幾泡尿+幾坨屎給花蓮路邊小草」、「花蓮已經很少旅人了，經過這次塞車，更多人不敢開車去花蓮了！」、「呆呆部長整天講幹話！！讓你台北開到花蓮十二個小時，你還會不會說要看風景？？」。

回敬賀陳旦說幹話~~

「想打一篇大約三千字的文章，可是從標題跟內容我只想的到………幹(共打了72個幹字」、「頭一次希望有人中落石，就是你了部長」、「第一次覺得自己髒話學得太少」、「這幹話技能點到封頂了啊」、「蠢到可以跳清水斷崖了」、「我修養好.從不罵人…因為我罵的都不是人！」、「用愛發電 用幹話塞車」。

最悲情塞車苦主控訴~~

「你是白痴嘛，啃。我昨天0900台北出發，塞到1300到蘇澳午餐，1400出發蘇花改完全不動，放棄改走舊蘇花，結果一小時只走1km ，1630竟然還看的到南方澳海景，只好放棄住蘇澳。今早0530出發，沿途停留7-11半小時早餐，光復糖廠半小時吃冰，1130終於抵達台東了，才能拜到我岳父！！！可以饒了半個台東人嘛！！」

(中時電子報)

文章來源：蘇花公路即時路況

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