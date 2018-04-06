高美濕地假日太會塞車 4月14日起交管

2018年04月06日 10:59 中時 盧金足

高美濕地交通管制圖（示意圖／台中市府提供）

高美濕地公車路線。（示意圖／台中市府提供）

要到高美濕地旅遊的民眾，不必擔心遇大塞車了！台中市府5日宣布，針對人潮最多的美堤街，在例假日、國定假日，下午2點到晚上8點進行交通管制，禁止汽機車進入，預計4月14日開始實施。民眾可將車輛停放在鄰近的第1及第2停車場，再搭乘專車或利用iBike進入濕地，遊賞高美濕地更安全、舒適。

台中高美濕地被國際網站譽為一生必遊一次的景點，每到假日遊客如織，卻也衍生違規停車及人車爭道情形發生。

交通局長王義川表示，為解決高美濕地周遭停車亂象，市府開闢位於三順路與美堤街交叉口，以及環港北路公園用地為高美濕地第1及第2停車場，並在去年12月完成並開放民眾使用，共計提供550席小型車格、54席大型車格及210席機車格，明顯舒緩停車問題。

另外，為進一步解決人車爭道情形，規畫於人潮最多的美堤街，例假日與國定假日畫設高美濕地行人徒步區，並於下午2點至晚上8點段進行交通管制，禁止汽機車車輛進入，自今年4月14日起開始實施。

王義川指出，為配合汽機車管制措施，交通局於管制期間提供高美濕地專車，將採遊輪式時刻表發車，來回密集行駛第2停車場、第1停車場至高美濕地。

長期目標將以高美濕地停車場作為海線地區觀光公車轉運基地，串連清水火車站、高鐵站、清水市區、高美濕地、梧棲漁港、台中港旅客服務中心及未來的海洋生態館、三井outlet等景點，以利遊客使用公共運輸遊海線。

交通局為提高高美濕地旅遊品質，避免民眾塞車之苦，去年新闢111、309、655、688、178、179路等6條聯外公車路線，供遊客從高鐵台中站、台中火車站及清水火車站前往高美濕地、梧棲漁港等周邊景點，每日來回共144班。

此外，針對搭乘遊覽車的團客部分，並於三順路上畫設大客車臨時停靠區，供遊覽車乘客下車後，空車前往第2停車場停放。

(中時)