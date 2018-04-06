當眾翻臉 西班牙王后與太后公開罵街 國王好尷尬

2018年04月06日 11:10 中時電子報 李靖棠

婆媳關係經常是許多家庭中最難念的一部經，就連王室也不例外。據美國《時人》雜誌（PEOPLE）報導，西班牙王室日前出席復活節（Easter）活動，就被眼尖的媒體發現，現任王太后蘇菲亞（Queen Sofía）與媳婦萊蒂齊亞王后（Queen Letizia）公開起口角，甚至有些微的衝撞，讓夾在中間的西班牙國王菲利佩（Felipe VI）相當尷尬，只能快步上前勸阻兩人。

西班牙王室首次三代同堂出席復活節彌撒，除了國王與王后外，包含退休的前任國王胡安·卡洛斯一世（Juan Carlos I）與王太后蘇菲亞、以及第三代的兩位美麗小公主萊昂諾爾（Leonor, Princess of Asturias）和蘇菲亞（Sofía de Borbón）都盛裝出席。身為祖母的王太后本欲摟著兩名孫女讓記者拍合照，卻似乎遭到王后阻擋，兩人因此發生口角；長公主萊昂諾爾勸阻無效後，只能由父親出手「相救」。

西班牙現任王后萊蒂西亞（圖中央）與她兩名高人氣的女兒：萊昂諾爾與蘇菲亞公主。（圖/路透社）

西班牙王室兩位小公主萊昂諾爾（圖左）和蘇菲亞（圖右）。（圖/西班牙王室）

現年44歲的萊蒂西亞，出生於西班牙奧維耶多（Oviedo），娘家姓為奧蒂斯（Ortiz），父親是一位資深的記者，生母則是一名護士，受到父親和祖母影響，她也立下成為新聞從業人員的志向。高中畢業後，就讀於馬德里康普頓斯大學，獲得新聞學學士與碩士學歷。大學期間在西班牙埃菲社（Agencia EFE）、和第三大報《阿貝賽報》（ABC）實習，畢業後曾在墨西哥工作過一段時間。

鶼鰈情深的西班牙國王費利佩六世（圖左），與其夫人萊蒂西亞王后（圖右）。（圖/美聯社）

返回西班牙之後，經歷彭博經濟頻道（Bloomberg）、美國有線新聞網（CNN）等電視台工作後，2000年進入西班牙國營頻道（Televisión Española），並逐漸成為該頻道的當家主播，並在3年後成為收視率最高的晩間新聞「Telediario 2」主播，讓她因此在西班牙打開知名度。

2004年完成婚禮的西班牙王儲費利佩（圖右）和平民王妃萊蒂西亞（圖左）。（圖/西班牙王室官網）

2002年偶然懈逅當時仍是王儲菲利佩，性格互補的兩人，很快墜入熱戀。兩人相戀不到一年的時間，王儲在萬聖節前夕對外宣布，自己將與離過一次婚的女主播萊蒂西亞訂婚，此消息震驚全西班牙上下，不過形象本就不錯的她，快速地得到國民的熱烈歡迎，兩人在2004年於馬德里舉辦盛大的婚禮。

不過當地專門跑王室新聞的記者表示，「這不是婆媳兩人第一次衝突，也不會是最後一次。」也有政治人物回應，各家都會發生矛盾，請外界切莫擴大處理。

(中時電子報)