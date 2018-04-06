陸美貿易戰 殷存毅：陸繼續支持台商

2018年04月06日 11:16 中時 藍孝威

陸美貿易摩擦是否波及大陸台商出口，引發大陸台商高度關注。清華大學公共管理學院教授、清華大學台灣研究院常務副院長殷存毅發表「堅定信心、前景看好」文章向台商喊話，指大陸推動產業邁向中高端水平是大勢所趨，也會協助台資企業尤其是加工貿易企業轉型升級並向中西部地區轉移，期盼台商齊心協力，一起克服挑戰。

殷存毅表示，近年來台資企業在大陸的投資，第三產業的比重不斷增大，向中西部地區如重慶、成都、鄭州、合肥的投資顯著增長，製造業投資的科技含量不斷提升，如台積電、聯電、廣達、富士康、英業達、友達等高科技產業的投資增長較快，與大陸關聯繫更加密切，在大陸資本市場申請上市的公司在逐漸增多。

殷存毅認為，任憑此次中美貿易摩擦的風吹浪打，相信廣大台資企業和台灣同胞依然會看好大陸經濟，有以下三個原因：

一、大陸是全球第二大經濟體，經濟已轉向高質量發展階段，內需市場巨大，有堅實的經濟基礎和較大的回旋餘地應對國際貿易摩擦。

另一方面，大陸堅決支持和推動經濟全球化進程，受到國際社會的普遍歡迎。川普上台後實行的「美國優先」是以廣泛地貿易保護主義政策為載體，不僅對大陸，就是對美國的傳統盟友歐盟及日、韓等國也是如此，這就等於是「孤立主義」的翻版，會促使美國之外的國家更加相互理解和支持來反對美國的貿易保護主義，這對於大陸來說意味著危機中的轉機，一個新的更加合理的國際貿易秩序和市場格局正在孕育，大陸在未來發展潛力巨大，主要表現為不僅國際影響力不斷增大，同時，國際市場也會得到不斷拓展。

二、大陸對台資企業在大陸發展的支持是一貫的和明確的。自從台資企業來大陸投資以來，大陸總是以最大的誠意和努力，盡可能地為台資企業營造良好的投資興業政策環境，以保障相關要素資源的有效供給。

例如，當大陸市場經濟體制還不完善之初，大陸給了台商台企「比照外資、同等優先」特殊優惠待遇，這應該說是在世界上任何其他地區都找不到的優惠，極大地推動了台商台企在大陸的大發展，台灣製造業幾乎所有行業都前來大陸投資興業，在這個過程中台資企業尤其是電子產業利用大陸市場為後盾，逐漸形成了一批世界級的大企業，完成了企業規模和企業組織形態的升級，亦即從單純的代工（OEM）企業升級為具有自主設計、採購、生產、測試及售後服務等垂直整合能力的大企業，提升了企業的市場競爭力和產業影響力。

進入2010年以來，隨著大陸經濟進入新常態以及結構調整，大陸各級政府一直不懈努力地支持和協助台資企業轉型升級，即便在2016年以來，由於民進黨當局拒不承認「九二共識」，破壞了兩岸關係政治基礎，導致兩岸關係出現緊張與倒退的情況下，大陸也一再重申對台商台企合法權益的保障，並積極歡迎和鼓勵台商台企在大陸扎根發展。

為了使台資企業更好地分享大陸的發展機遇，今年2月28日，國台辦和發改委又公佈了《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱「31條措施」），其中12條涉及給與台資企業與大陸企業同等待遇，明確台資企業參與「中國製造2025」、享受稅收優惠政策、參與國家重點研發計劃項目、基礎設施建設、政府採購和國有企業混合所有制改革等享有大陸企業的同等待遇，明確台資企業用地、向中西部和東北地區轉移、台資農業企業可享受的相關政策、並支持兩岸業者在小額支付、徵信服務、銀團貸款等方面深化金融合作。

顯然，31條措施前所未有地拓寬了台商台企在大陸的發展領域，增添了不少發展機遇，大陸新的發展機遇大大增強了台商台企的抗風險能力。目前，大陸正在積極落實31條措施，台資企業和台灣同胞將因此受益。

三、美國的貿易保護阻擋不了大陸發展的步伐。

大陸是全球化的受益者，因此是不願發起貿易戰的，但美國採取貿易保護主義的做法損害了大陸的合法利益，大陸是不會屈服和回避的，這不是為了相互懲罰，而是通過有理有利的反制，表明大陸方面的堅定立場，進而能夠更好地維護包括廣大台商台企在內的大陸企業和人民的利益，這會得到國際社會的理解和支持的。

美國對大陸採取的相關措施主要是針對大陸高科技產業領域，而大陸推動產業邁向中高端水平是大勢所趨，不會為任何外部勢力所影響。因此廣大台商特別是從事高科技產業領域的業者要「風物長宜放眼量」，堅定在大陸發展的信心，掌握大陸的市場先機，這才有利於企業的長遠發展。

殷存毅表示，大陸理解台資企業此時此刻對陸美貿易摩擦的關切，大陸願意繼續採取有力舉措，協助廣大台資企業尤其是加工貿易企業轉型升級並向中西部地區轉移，最大化地降低陸美貿易摩擦的負面影響。

殷存毅說，另一方面，廣大台資企業也要積極參與大陸供給側結構性改革，拓展內需市場，助力高質量發展。兩岸同胞是一家人，榮辱與共，只要齊心協力，沒有過不去的溝和坎，40年來兩岸經貿交流與合作的歷史已經證明了這一點。

(中時)