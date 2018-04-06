NBA》歡迎教頭回歸 詹皇超狂準大三元逆轉勝

2018年04月06日 11:12 中時電子報 黃及人

為了迎接騎士總教練泰隆盧重回板凳席執教，「小皇帝」詹姆斯6日決定不讓這場主場勝利飛了，交出33分、14助攻與9籃板的誇張準大三元數據，幫助騎士119比115逆轉擊退巫師，騎士除摘5連勝，也重新獨占東區第3。

詹姆斯雖然只差1籃板，就可拿下本季第18次大三元，這就是詹皇本季第50次拿到雙十數據，成為騎士隊史第2人能夠單季至少50次雙十球員，上次達到這項成就的騎士球員，是1990-91年球季的多爾蒂(53次雙十)。

由於喬治希爾、卡德隆兩名控衛皆處傷兵名單，泰隆盧6日大膽啟用前鋒奧斯曼擔任先發控衛，這個調度雖讓騎士首節打完，一度領先巫師13分，卻在第2、第3節失守，打到末節竟然換成巫師領先地主騎士17分之多。

眼見情勢不妙，詹姆斯連忙跟柯佛、傑夫格林等隊友聯手追分，更靠格林最後21.4秒的兩罰俱中，重新搶回116比115超前，才剛傷癒復出的巫師主控沃爾接著跳投不進，又在最後2.5秒被奧斯曼把球抄走，葬送巫師最後生機。

除了詹姆斯爆發性演出，傑夫格林也有21分進帳，洛夫16分、6籃板及3助攻，柯佛13分，胡德11分；巫師以沃爾28分、14助攻表現最佳，可惜他在讀秒階段接連犯錯，拱手讓出勝利，畢爾也拿19分、9籃板及8助攻。

(中時電子報)