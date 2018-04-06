初選獲勝 侯友宜：我有信心打贏市長選戰

2018年04月06日 11:25 中時 葉德正 、 季志翔

國民黨新北市長選舉由侯友宜出線，他強調有信心打贏選戰。（葉德正攝）

國民黨新北市長初選結果出爐，將由侯友宜出戰，侯友宜6日出席新北市議會國民黨團記者會先感謝周錫瑋與金介壽兩名對手，也感謝初選民調期間支持他的民眾與臉書好友，他說，面對未來選舉一定更艱鉅，但「我絕對有信心代表國民黨打贏新北市市長選舉」。

侯友宜也說，新北市七年多來從台北縣變新北市，大家齊心齊力讓新北市不斷銳變，他也強調雙北要共生共榮，更需要所有人凝聚力量與向心力，他也願意帶領大家創造新北成為一個光榮城市，讓心北市越來越好。

侯也批民進黨指出，民進黨執政期間人們對他們相當失望，國民黨這時更應該勇敢奮起，讓人民有另外一個選擇，他願跟所有議員與里長並肩作戰。

新北市議會國民黨團6日召開記者會力挺初選獲勝人選，新北市議長蔣根煌說，侯友宜對市政嫻熟，是新北是成為國際性、全方位城市的最佳市長候選人，也呼籲黨內要團結才能打贏年底選戰。

黨團也說，侯友宜主張安居樂業就是朱立倫八年努力的目標，市政有好的建設，市民有好的生活，市民才能真正安居樂業，盼望侯友宜發揮母雞帶小雞的力量，讓議會實質過半。

6日出席者包括國民黨新北市黨部主委李乾龍，議員包括蔣根煌、黃永昌、陳明義、鄭戴麗香、林金結、劉美芳、王建章、陳儀君、陳錦錠、周勝考，洪佳君則派妹妹出席，議員廖正良則派出兒子廖先翔代表，第七選區市議員參選人江宜臻與第四選區參選人葉元之也到場。

(中時)