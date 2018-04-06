初選獲勝 侯友宜：我有信心打贏市長選戰

新出爐的國民黨新北巿長參選人侯友宜在新北市議員的陪同下高喊當選口號。（季志翔攝）

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國民黨新北市長選舉由侯友宜出線，他強調有信心打贏選戰。（葉德正攝）

國民黨新北市長初選結果出爐，將由侯友宜出戰，侯友宜6日出席新北市議會國民黨團記者會先感謝周錫瑋與金介壽兩名對手，也感謝初選民調期間支持他的民眾與臉書好友，他說，面對未來選舉一定更艱鉅，但「我絕對有信心代表國民黨打贏新北市市長選舉」。

侯友宜也說，新北市七年多來從台北縣變新北市，大家齊心齊力讓新北市不斷銳變，他也強調雙北要共生共榮，更需要所有人凝聚力量與向心力，他也願意帶領大家創造新北成為一個光榮城市，讓心北市越來越好。

侯也批民進黨指出，民進黨執政期間人們對他們相當失望，國民黨這時更應該勇敢奮起，讓人民有另外一個選擇，他願跟所有議員與里長並肩作戰。

新北市議會國民黨團6日召開記者會力挺初選獲勝人選，新北市議長蔣根煌說，侯友宜對市政嫻熟，是新北是成為國際性、全方位城市的最佳市長候選人，也呼籲黨內要團結才能打贏年底選戰。

黨團也說，侯友宜主張安居樂業就是朱立倫八年努力的目標，市政有好的建設，市民有好的生活，市民才能真正安居樂業，盼望侯友宜發揮母雞帶小雞的力量，讓議會實質過半。

6日出席者包括國民黨新北市黨部主委李乾龍，議員包括蔣根煌、黃永昌、陳明義、鄭戴麗香、林金結、劉美芳、王建章、陳儀君、陳錦錠、周勝考，洪佳君則派妹妹出席，議員廖正良則派出兒子廖先翔代表，第七選區市議員參選人江宜臻與第四選區參選人葉元之也到場。

(中時)

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