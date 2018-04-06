MLB》田中將大又挨轟 洋基遭金鶯逆轉吞敗

2018年04月06日 11:09 中時電子報 蔡銘仁

田中將大自去年起，就有被全壘打率升高的問題，前役他拿到勝投，唯一的失分也是陽春炮，洋基今(6日)在主場迎戰金鶯，田中本季第二度先發，整場威風八面，卻因亞當瓊斯(Adam Jones)7上的一發全壘打，讓他功敗垂成，終場洋基2比5輸球，田中吞本季第一敗。

田中去年狀況起伏不定，被打生涯單季最多180安，整季挨35轟，也是生涯新高；他今年重新出發，春訓先發4場雖吞3敗，自責分率高達7.24，不過沒被打全壘打，狀況似乎有所改善。不過，田中前役對藍鳥繳6局好投奪勝，但挨了葛瑞喬克(Randal Grichuk)的陽春炮。

此役田中和金鶯先發凱許納(Andrew Cashner)大演投手戰，前5局打完還0比0戰平；直到6下，洋基才有賈吉(Aaron Judge)挺身而出，轟陽春炮突破僵局。手握1分領先，田中卻沒能守住，7上無人出局一壘有人時，滑球被瓊斯轟出左外野逆轉2分炮。

隨後田中解決C.戴維斯(Chris Davis)，再讓貝克漢(Tim Beckham)敲安後退場；但接替的格林(Chad Green)爆炸，被打3安失3分，其中1分得記在田中帳上。總計田中用93球投6.1局，被打6安失3分，另有7次三振，連兩場繳優質先發，但也連兩場挨轟。

洋基輸球，其實也可說是敗在自己，因為第7和第8局有機會反撲，卻只得到1分；尤其8下金鶯投手歐戴(Darren O'Day)控球不穩，靠3保送進佔滿壘，卻1分未得，是一大重傷害。終場洋基3分差輸球，凱許納獲本季首勝，田中吞本季首敗。

(中時電子報)