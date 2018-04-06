曾考上警大法律系學生 出社會後竟淪為詐騙車手

2018年04月06日 11:18 中時 程炳璋

民風純樸的台南市玉井區2年來首度出現詐騙提款熱點，警方逮獲陳姓車手，竟曾考上過警大，因家人反對而放棄入學，改念大學法律系，還曾擔任過律師事務所助理，但他出社會後愛玩又缺錢花用，竟鋌而走險擔任車手，隨即被逮，落網不敢告知家人。

台南市警方發現，最近一筆詐騙警示帳戶匯入玉井山區，一查得知是居住在玉井區的在地民眾，39歲陳男竟笨到用自己的帳戶當詐騙帳戶，再自己去提領。

玉井區的自動櫃員機2年來不曾有過詐騙車手出現，加上陳嫌體重破百，極易辨認，警方立刻找到嫌犯，請他到案說明。

經過查證，警方隨即得知他擔任車手期間，跑到市中心多家銀行臨櫃提領贓款，得手約90萬，卻僅能分贓2%，實際獲利不到2萬元。

陳嫌到案供出自己過去才令警方錯愕，陳嫌表示，從小是阿公阿嬤隔代教養，大學考上過警大，因為那時阿公在農會上班，家境不錯，家人認為警察職業危險，要他放棄入學，結果他選擇私立大學的法律系就讀，但因天性愛玩不愛唸書，最後未畢業。

陳嫌出社會後還到律師事務所工作，擔任助理一職，最後又轉任看護工作。具備法律知識的他竟知法犯法，兼差從事起詐騙車手，被發現後在警局懊悔不已，一直不敢告知家人，警方依照詐欺罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

(中時)