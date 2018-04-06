川普貿易戰再加碼 專家：中國手上還有反制牌

2018年04月06日 11:56 旺報 徐維遠

再加1000億美元，美國政府制裁中國貿易再加碼。6日，美國總統川普發佈聲明稱，他已經下令美國貿易辦公室考慮對中國1000億美元進口商品徵收附加關稅，但美國仍然計劃就貿易與中國進行磋商。專家稱，中國是美國石油和液化天然氣的最大區域買家，可以考慮對美國的石化產品加徵關稅，這都是可以考慮的選項。

這是在週三美國公佈301條款清單後，中方做出對等回應後，川普的最新反應。

《環球時報》6日報導，全球化智庫（CCG）高級研究員、中國世貿組織研究會常務理事何偉文說，川普政府已在破壞WTO規則的路上越走越遠，是出於其國內中期選舉的政治需要。中國不能容忍川普政府剝奪中國發展的權力，必將奉陪到底。

何偉文認為，作為WTO成員，根據規則，美國無權根據301條款單邊對其他成員加徵關稅，這是美國無視多邊國際規則的錯誤行徑。今天川普欲考慮對中國1000億美元的商品加徵關稅，表明川普政府在背離WTO規則的路上越走越遠。

川普為什麼如此一意孤行？政治需要！何偉文說，「因為他對中國貿易政策上越強硬，其支持率越高。11月即將開始的中期選舉臨近，川普需要進一步加碼，這客觀上促使他在錯誤的路上越走越遠，這是國內政治的需要。第二，川普的強硬出於戰略上遏制中國發展的需要，所以他不能回頭。」

中國如何應對？何偉文認為，「對於中國而言，不要被他嚇倒。我們應該堅持兩個底線。第一，作為WTO成員，多邊貿易規則不可被破壞和踐踏。第二，中國作為一個主權國家，有發展的權利，誰也無權干涉。」

何偉文說，「無論如何，我們都要奉陪到底，中國已經就此做出表態，否則WTO規則威信何在？中國政府的威信何在？因為這不僅僅是貿易制裁的問題，而是關係到中國國家發展的權力。」

何偉文說，「中國是美國石油和液化天然氣的最大區域買家，可以考慮對美國的石化產品加徵關稅，這都是可以考慮的選項，但這並不說明，這是中國可制裁美國貿易的全部。據統計，美國企業在中國的分支機構的銷售額已經達到了3000億美元，這些都是中方可以考慮的反制載體。」

(旺報)