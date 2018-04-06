《全台最速報》侯友宜初選過關 新北市議會黨團力挺

侯友宜初選過關 新北市議會黨團力挺

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎侯友宜初選過關 新北市議會黨團力挺

國民黨新北市長初選結果出爐，將由侯友宜出戰，侯友宜6日出席新北市議會國民黨團記者會先感謝周錫瑋與金介壽兩名對手，也感謝初選民調期間支持他的民眾與臉書好友，他說，面對未來選舉一定更艱鉅，但「我絕對有信心代表國民黨打贏新北市市長選舉」。

◎川普打算再揮刀 對1000億美元陸商品課稅

中美貿易戰愈演愈烈，美國總統川普5日在聲明中表示，「鑒於中國採取不公平報復行動」回應美國先前宣布的關稅行動，他已指示美國貿易官員考慮再對1000億美元中國商品加徵關稅。

◎客家文化元素亮點 賴清德視察鍾肇政文學園區

行政院院長賴清德率6日前往桃園龍潭的鍾肇政文學生活園區視察，目前桃園市政府針對該園區的整體修復工程，預計今年5月底完成，接下來將交由客家局接手進行整體營運規劃，包含文學推廣活動、藝術家進駐、文創商品展售及場地租借、餐飲服務等項。

◎嘉縣市救難協會理事長 出身同鄉 情同兄弟

今年初嘉市救難協會改選理事長，由從事救難工作長達22年的施永欽出任。身為中埔人的他，恰好與嘉縣救難協會理事長徐紹唐是同鄉，兩人曾一同挺進各大小災區，有過不少出生入死的經驗，施永欽直指彼此感情「非常好，情同兄弟」。

(中時電子報)

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